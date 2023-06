Melaverde 11 giugno, itinerario: Codigoro e la Val Seriana

Condividi su

Melaverde torna su Canale 5 alle 11:50 di domenica 11 giugno. A condurre, come sempre, ci sono Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Melaverde 11 giugno, la provincia di Ferrara

Ellen, durante Melaverde dell’11 giugno, è a Codigoro. Il comune conta poco più di 11 mila abitanti ed è posizionato sul versante orientale della provincia di Ferrara, in Emilia Romagna. Il borgo, inoltre, è inserito nell’Unione Delta del Po.

La storia di Codigoro, come racconta Melaverde di domenica 11 giugno, è strettamente collegata alla sua posizione centrale tra Comacchio e il Mar Adriatico. Una delle attività prevalenti della zona è l’agricoltura. I tanti terreni sabbiosi, in particolare, rappresentano il perfetto habitat per prodotti come il radicchio e gli asparagi.

Le ricchezze del territorio

Tali prodotti, insieme alle zucche e a numerose altre orticole, fanno parte del cosiddetto Paniere del Delta. Quest’ultimo consiste in una sorta di contenitore virtuale, che contiene al proprio interno tutti i prodotti tipici locali. La Hidding, nel corso dell’appuntamento, ammira un luogo variegato, ricco di eccellenze enogastronomiche e di bellezze ambientali.

Codigoro, infatti, è l’ultima propaggine della Pianura Padana ed è uno dei tre comuni costieri della regione storica dell’Emilia. Fino agli anni ‘60 la cittadina era caratterizzata da paludi, mentre oggi tra le vie cittadine ci sono vari canali.

Melaverde 11 giugno, la Val Seriana

Vincenzo Venuto, a Melaverde dell’11 giugno, si reca invece nella Val Seriana. La valle è inserita nella provincia di Bergamo ed è da sempre dedita all’agricoltura e all’allevamento. Il presidio dell’uomo, però, è fondamentale sin dall’antichità.

I primi insediamenti nella zona risalgono al VII millennio a.C, per poi aumentare nel corso dell’età del rame. Le colture più diffuse erano quelle del castagno, della patata e del granturco. Inevitabilmente, con la modernità si è diffusa sempre più l’industria. Tuttavia, ancora oggi persistono delle famiglie che, con il loro lavoro, portano sapientemente avanti la tradizione legata alla terra.

Il conduttore, nel corso di Melaverde di domenica 11 giugno, incontra alcuni allevatori che abitano a Gromo. Questi, nel paese di mille abitanti, hanno fondato un’attività di allevamento multifunzionale. In essa, infatti, lavorano il latte e producono diversi salumi. Vere e proprie eccellenze, dunque, rigorosamente a km 0. In estate, infine, i lavoratori raggiungono i pascoli che, proprio come nei decenni scorsi, sono posti in prossimità delle vette più alte della vallata.