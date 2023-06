Stasera in tv domenica 11 giugno 2023, I programmi in onda

Condividi su

Giovedì 8 giugno termina la stagione di Indovina chi viene a cena. Il programma, anche per il finale di stagione, è condotto dalla giornalista Sabrina Giannini. La trasmissione di inchieste è visibile in streaming e on demand su Rai Play.

Indovina chi viene a cena 8 giugno, la carne coltivata

Con lo stile tipico che contraddistingue Report, nell’appuntamento di Indovina chi viene a cena dell’8 giugno si parla della carne coltivata. Della questione, la trasmissione si è occupata già in passato. Qualche anno fa, infatti, Giannini ha intervistato in esclusiva Mark Post, docente universitario di fisiologia olandese tra i primi ad ideare questo particolare prodotto.

A Indovina chi viene a cena sono mostrate le dichiarazioni che, nel 2016, Prost ha rilasciato alla Rai: “Questa è una buona soluzione qualora tutti comprendessero che non è possibile proseguire con gli allevamenti intensivi. Abbiamo una alternativa ed è importante che i consumatori capiscano che questa sarebbe la soluzione migliore per il pianeta”.

Il processo di creazione dei prodotti

In primis, Indovina chi viene a cena dell’8 giugno mostra in che modo è creata in laboratorio la carne. Nonostante sia comunemente chiamata carne sintetica, in realtà non ha nulla di sintetico. Come racconta Giannini, l’intero ciclo di produzione parte dall’animale, che è sottoposto ad un prelievo. Dal materiale biologico estratto sono scisse le cellule, che a loro volta sono inserite in un “brodo di coltura” all’interno di un bioreattore. Tutto il sistema, dunque, è sterile e per questo non è necessario utilizzare antibiotici.

Indovina chi viene a cena 8 giugno, la crociata della politica contro la carne coltivata

A Indovina chi viene a cena dell’8 giugno è analizzata anche la crociata della politica contro la carne coltivata. A differenza di molti altri Stati, infatti, l’Italia ha approvato un disegno di legge per vietare la produzione e la commercializzazione di questo tipo di bene. Coldiretti è tra le associazioni più attive contro i prodotti in vitro, al punto da avviare una raccolta firme, sostenuta da migliaia di persone.

Giannini, nel corso di Indovina chi viene a cena, ricorda come la carne coltivata sia osteggiata da 19 regioni, 3 mila sindaci e la maggioranza di governo. Tutti, in particolare, sono convinti che una eventuale commercializzazione minerebbe le eccellenze del Made in Italy. La conduttrice si chiede se tali posizioni abbiano dei presupposti scientifici o se, invece, siano un tentativo per distrarre i cittadini dai reali problemi.