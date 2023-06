Prima della messa – Bernstein a Caracalla, docufilm su Rai 3 il 22 giugno: trama e spoiler finale

Condividi su

Melaverde con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto torna su Canale 5 a partire dalle 11:50 di domenica 18 giugno. La puntata, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Melaverde 18 giugno, la Toscana

Ellen Hidding, a Melaverde del 18 giugno, si reca in Toscana. Qui, in particolare, analizza il territorio bagnato dal Serchio, terzo fiume più grande della regione. Il corso d’acqua, come racconta la trasmissione, prende vita grazie alla presenza di varie sorgenti tra gli Appennini e le Alpi Apuane. Successivamente attraversa l’intera Garfagnana, per arrivare, infine, nella Piana di Lucca.

La conduttrice visita proprio la storica città, che con i suoi 88 mila abitanti è tra le più importanti in Toscana. Il centro è fortemente attrattivo per i turisti, specie per la presenza della cinta muraria rinascimentale che racchiude l’intero centro storico. Inoltre, tra le vie cittadine è possibile ammirare vari monumenti, tra cui la casa di Giacomo Puccini.

Il Parco Fluviale

Hidding, durante il viaggio a Lucca di Melaverde del 18 giugno, incontra Ivano, artigiano che realizza abiti ed attrezzi con l’uso di un materiale naturale. Inoltre, da oltre 30 anni è conosciuto per essere un vero e proprio artista del riciclo della carta e del cartone. Dalle sue mani, ad esempio, nascono dei gomitoli di carta, realizzati senza l’utilizzo di colle o di altri prodotti di questo tipo.

La puntata del 18 giugno di Melaverde prosegue nel Parco Fluviale, ricco di flora e di fauna della zona. Ciò grazie soprattutto a un grande lavoro di ripopolamento, necessario per le specie che hanno difficoltà ad ambientarsi in contesti tipicamente cittadini.

Il racconto di Lucca continua con il fagiolo rosso, prodotto tra i più importanti per l’agricoltura della provincia. Questo particolare legume è raccolto tra agosto e settembre ed è essiccato, in modo da averlo a disposizione tutto l’anno. Infine è proposto un focus anche sul caffè, che una famiglia produce utilizzando una macchina tostatrice del 1960.

Melaverde 18 giugno, la vacca di razza piemontese

Vincenzo, a Melaverde del 18 giugno, si reca nel Monferrarese per parlare della regina indiscussa del Piemonte, ovvero la vacca di razza piemontese. L’allevamento si sviluppa nella regione mediante l’incrocio naturale tra vacche giunte da molto lontano e altre autoctone. Ma le caratteristiche che oggi la rendono unica è merito del lavoro di decine di generazioni di allevatori. A tal proposito, è raccontata la storia di una azienda della provincia di Asti, che da tempo alleva e seleziona questa vacca.