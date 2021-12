Teatro alla Scala: con il Macbeth si apre la stagione lirica 2021

Condividi su

Si apre la stagione lirica 2021 del Teatro alla Scala di Milano con il Macbeth. L’opera di Giuseppe Verdi, presentata con molte idee originali, viene trasmessa su Rai 1 oggi martedì 7 dicembre 2021 alle 17:45.

Teatro alla Scala Macbeth – anticipazioni

In diretta dal famoso teatro milanese sarà ancora il maestro Riccardo Chailly a dirigere l’Opera verdiana. Chailly completa il percorso interpretativo dedicato alla trilogia giovanile di Giuseppe Verdi, dopo Giovanna D’Arco e Attila.

La regia televisiva del Macbeth è affidata a Davide Livermore che si trova alla sua quarta prima volta in tv. A commentare il Macbeth di Verdi per Rai 1 sono Bruno Vespa e Milly Carlucci, affiancati da Stefania Battistini del Tg1.

Nel cast ci sono il baritono italiano Luca Salsi nel ruolo del protagonista. Mentre ad interpretare la sua diabolica moglie Lady Macbeth è il soprano russo Anna Netrebko. Quest’ultima è alla sua quinta prima della Scala di Milano ed è probabilmente la cantante lirica più famosa del mondo, celebrata anche da Putin come artista del popolo della Russia.

Il fine del Macbeth è di realizzare un vero e proprio pieno di ascolti. Lo sottolinea Livermore affermando che la lirica non deve essere più uno spettacolo di nicchia oppure per una sola élite di pubblico.

Per riuscire in questo intento Livermore ha creato due spettacoli in uno. Lo spettacolo per chi è in sala e quello pensato appositamente per il pubblico televisivo. Infatti verrà amplificata la scenografia con l’uso della realtà virtuale conferendo all’opera un sapore cinematografico. In sala ci saranno 2030 fortunati che assisteranno allo spettacolo dal vivo. Si potrà vedere la prima anche nei cinema. A Milano sono 10.000 i posti disponibili mi stati in 34 sale di proiezione.

Approfondimenti

Il Macbeth si divide in quattro atti. Il primo e il secondo hanno la durata di 80 minuti, il terzo e il quarto di 70. La durata totale dello spettacolo è di 3 ore e 15 minuti, incluso l’intervallo.

L’orchestra e il coro del Teatro alla Scala di Milano completano la visione dell’Opera, realizzata dalla Nuova Produzione Teatro alla Scala.

Il Macbeth di Verdi è tratto dall’omonima tragedia di Shakespeare che fu composta dall’autore nel 1847 quando aveva 34 anni. Venne poi ampiamente rimaneggiata nel 1865. Dopo un grande successo iniziale fu a lungo dimenticata.

Venne riscoperta nel 1952 durante una leggendaria prima alla Scala con Maria Callas nel ruolo di Lady Macbeth. L’opera è ambientata nell’anno 1000. Ma in scena gli spettatori vedono costumi moderni e profili di città che ricordano New York, Milano e Chicago. Questo perché la storia raccontata è l’eterna lotta contro gli oppressori. Ed è rivista alla luce della nostra società moderna.

Macbeth – il cast completo

Di seguito il cast del Macbeth e i rispettivi personaggi interpretati

Macbeth: Luca Salsi

Banco: Ildar Abdrazakov

Lady Macbeth: Anna Netrebko

Dama di Lady Macbeth: Chiara Isotton

Macduff: Francesco Meli

Malcolm Iván: Ayón Rivas

Medico: Andrea Pellegrini

Domestico: Leonardo Galeazzi

Sicario: Guillermo Bussolini

1° apparizione: Costantino Finucci

2° apparizione: Bianca Casertano

3° apparizione: Rebecca Luoni