L’Avversario, il 26 giugno su Rai 3 Marco Tardelli intervista Roberto Mancini

Condividi su

Domenica 25 giugno, dalle 09:40 su Rai 1, Livio Leonardi conduce un nuovo appuntamento con Paesi che vai. La puntata, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Paesi che vai 25 giugno, il Barocco a Ragusa

Paesi che vai del 25 giugno è ambientato in Sicilia. Il conduttore, in particolare, si reca nella provincia di Ragusa per mostrare al pubblico le bellezze tipiche del periodo del Barocco. Leonardi parte da Ibla, uno dei due quartieri che forma il centro storico del borgo.

La trasformazione barocca della cittadina è partita nel 1700. Il vecchio volto della città, infatti, è andato a perdersi nel 1693, quando un violento terremoto ha colpito l’intera zona. Nella conseguente ricostruzione si sono originati vari monumenti ed attrazioni, tra i quali il Duomo di San Giorgio.

Quest’ultimo è sorto nella metà del ‘700 ed è oggi il principale luogo di culto di Ragusa. Nella cattedrale, durante Paesi che vai del 25 giugno, Leonardi incontra il barone Corrado Arezzo di Donnafugata.

Il Palazzo Arezzo di Trifiletti

Nel corso di Paesi che vai del 25 giugno si prosegue verso il Palazzo Arezzo di Trifiletti. La struttura, per secoli, è stata la dimora dei nobili Arezzo, grandi protagonisti nella storia della Sicilia. Il loro arrivo a Ragusa è datato nel 1700 e, in seguito, i nobili hanno provveduto ad acquisire Palazzo Arezzo, all’interno del quale ancora oggi abitano i discendenti.

La trasmissione procede in direzione di Ragusa inferiore, verso la Cattedrale di San Giovanni Battista. Completamente distrutta in seguito al sisma del ‘93, fu ricostruita in soli quattro mesi. A partire dal 2002, il luogo di culto è inserito nel circuito dei monumenti che fanno parte del sito UNESCO.

Paesi che vai 25 giugno, il Castello di Donnafugata

A Paesi che vai del 25 giugno si ritorna nel quartiere di Ibla, dove Leonardi visita il Teatro Donnafugata, la cui origine è datata nella prima parte del 1800. Il viaggio termina a quindici chilometri di distanza da Ragusa, dove è possibile ammirare la bellezza del Castello di Donnafugata.

L’antica dimora nobiliare, anch’essa di proprietà degli Arezzo, copre un’area vastissima, di oltre 7500 metri quadrati. Il Castello, inoltre, ha una struttura suddivisa in tre piani, con ai lati due grandi torri.

In Paesi che vai, come di consueto, sono mostrate le location di film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. Infine, il conduttore si immerge nelle bellezze di una riserva naturale che, al proprio interno, vanta una delle tonnare più antiche dell’intera Sicilia.