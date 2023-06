Temptation Island 26 giugno, la diretta: le coppie di concorrenti e la recensione

Condividi su

Nella prima serata di domenica 25 giugno, Rai 2 propone l’edizione 2023 di Tim Summer Hits. Lo spettacolo musicale torna nei palinsesti dopo il successo ottenuto la scorsa estate. È possibile assistere allo show anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Tim Summer Hits 2023, i conduttori

Tim Summer Hits 2023 è condotto, in primis, dalla confermata Andrea Delogu. Quest’ultima era al timone del format già dodici mesi fa, quando era affiancata da Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo, nell’edizione al via il 25 giugno, lascia il posto a Nek. Per il cantante si tratta di una nuova esperienza alla guida di uno show dopo i buoni risultati ottenuti con Dalla strada al palco. Per raccogliere le impressioni degli artisti nel backstage sono coinvolti gli Autogol, cioè Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli.

Tim Summer Hits 2023 è composta da un totale di sei puntate. Gli appuntamenti sono visibili in prima serata su Rai 2 per altrettante settimane nel prime time della domenica. È possibile fruire dei concerti anche in simulcast su Rai Radio 2. L’emittente radiofonica ha scelto di seguire l’evento con Ema Stokholma.

La solidarietà verso gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Ma dove è ambientato Tim Summer Hits 2023? Le prime tre serate hanno come location la suggestiva cornice di Piazza del Popolo di Roma, che già l’anno scorso ha ospitato la manifestazione musicale. Le successive date, invece, sono registrate in Emilia Romagna e, in particolare, a Rimini. Con l’occasione, la TV di Stato intende dimostrare ancora una volta la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso maggio. In particolare, l’ obiettivo è di aiutare attraverso la musica il settore del turismo.

Tim Summer Hits 2023, il cast

Molto ricco il cast di artisti che arricchiscono i sei concerti del Tim Summer Hits. Sul palco, infatti, salgono i cantanti che hanno realizzato i tormentoni di questa stagione estiva. Tra loro spazio a Fedez, Articolo 31 e Annalisa, ma anche a Fabio Rovazzi con Orietta Berti e Irama con Rkomi. Presenti, poi, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Achille Lauro e Rose Villain, Angelina Mango e Clara.

Le varie puntate del Tim Summer Hits 2023 sono arricchite da Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Marco Mengoni e Max Pezzali. Sono coinvolti Mr. Rain e Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe, Tananai, Merk & Kremont, Marracash e Myss Keta. Infine, tra i cantanti presentati dai conduttori ci sono Ariete, Boomdabash, Coma Cose, Sophie and The Giants, Giorgia, Madame e Mara Sattei.