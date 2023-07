Paesi che vai 2 luglio, protagonista la Brianza

Condividi su

Domenica 25 giugno, dalle 12:20 su Rai 1, debutta la nuova stagione di Linea Verde Estate, che fino al prossimo autunno sostituisce Linea Verde. Al timone del programma ci sono Peppone e Angela Rafanelli. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Linea Verde Estate 25 giugno, la Toscana

A Linea Verde Estate del 25 giugno è analizzata la Toscana. In particolare, i conduttori si recano in Versilia, territorio nord occidentale e sito nella provincia di Lucca. I conduttori, in primis, raccontano la storia dei 47 ettari che compongono l’area. A tal proposito, ha avuto da sempre un ruolo fondamentale il mare.

In Versilia, infatti, ogni anno arrivano molti turisti, attratti dalle bellezze paesaggistiche e dalla vivace attività mondana delle cittadine della zona. Tra queste ci sono Forte dei Marmi e Pietrasanta, luoghi cari a grandi personaggi come Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio ed Eugenio Barsanti.

La Riserva Naturale del Chiarone

Linea Verde Estate del 25 giugno parte dalla Riserva Naturale del Chiarone. In particolare, Peppone e Rafanelli navigano il lago di Masaciuccoli in compagnia dei volontari della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli. Nel parco, infatti, abitano oltre 300 specie di volatili, che rendono l’area uno scrigno di biodiversità.

Altra meta di Linea Verde Estate è rappresentata dalle cave di marmo. L’estrazione del materiale è da millenni l’attività economica principale della zona. Oggi, i turisti possono visitare gli scavi attraverso l’esperienza del Corchia Park, sito a Levigliano. Con essa è possibile ammirare l’antro misterioso, la cava del Piastraio, le antiche miniere di Argento Vivo e la Cattedrale scavata nel bianco marmo.

Linea Verde Estate 25 giugno, le proprietà della torba

Durante Linea Verde Estate del 25 giugno ci si sposta in quel di Cinquale, nel complesso termale della Versilia. In tale luogo sono raccontate le tante proprietà benefiche della torba. Quest’ultimo consiste in un deposito composto da resti vegetali sprofondati e impregnati nell’acqua che, per la loro eccessiva acidità, non riescono a decomporsi interamente.

Fondamentale è poi il settore agroalimentare. Infatti, Peppone e Rafanelli gustano le tipiche focaccine o schiacciatine. Per raccontare in che modo prepararle, i conduttori si recano a Forte dei Marmi. A Pian di Lago, invece, si ha un incontro con Carolina, tra le più giovani allevatrici d’Italia che alle pendici del monte Corchia ha circa 100 pecore di razza messese. A Camaiore, inoltre, è raccontato il lavoro di un’azienda agricola che opera nella coltivazione dei fiori recisi dagli anni ‘60. Infine, Linea Verde Estate termina a Stazzema, nei pressi della panchina gigante di Terrinca.