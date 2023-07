Barbara d’Urso lascia Pomeriggio Cinque: la notizia ufficializzata da Mediaset

Condividi su

Nel pomeriggio di sabato 1° luglio, pochi giorni prima della presentazione ufficiale dei palinsesti invernali 2023-2024, Mediaset ha comunicato l’addio di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso Pomeriggio Cinque, le parole dell’emittente

A rendere ufficiale la notizia dell’abbandono di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque, come detto, è direttamente il Biscione. Quest’ultimo, infatti, ha emesso uno scarno comunicato, nel quale ha affermato che l’artista ha “concordato la scelta insieme a Canale 5“.

Mediaset, nella comunicazione, ha poi voluto ringraziare la conduttrice per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete.

L’emittente, inoltre, ha tenuto a ricordare che Barbara d’Urso, nonostante non conduca più Pomeriggio Cinque, sia ancora sotto contratto con l’azienda sino al mese di dicembre 2023. Infine, Canale 5 ha manifestato la volontà di “ricercare nuovi progetti editoriali” per l’artista.

Per la rete ammiraglia del Biscione si chiude un’era

Con l’addio di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque, per la rete ammiraglia del Biscione si chiude un’era. La conduttrice, infatti, è alla guida del contenitore pomeridiano dal lontano 2008. Negli ultimi 13 anni ha condotto oltre 2700 puntate, informando il pubblico anche durante periodi complessi, come ad esempio quello del confinamento a causa della prima ondata da Covid-19.

Da Pomeriggio Cinque, poi, sono sorti, nel tempo, dei veri e propri programmi spin off, sempre condotti da d’Urso. Su tutti Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, con il quale ha occupato per diverso tempo la prima serata di Canale 5.

Non è noto il motivo ufficiale che ha portato Barbara D’Urso via da Pomeriggio Cinque. Lecito immaginare che una delle cause siano gli ascolti, che da qualche stagione erano in calo e costantemente inferiori rispetto a quelli de La Vita in Diretta, diretta concorrente in onda su Rai 1.

Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque, quale futuro per la conduttrice?

Ad oggi, soprattutto dopo la notizia inerente Pomeriggio Cinque, non è chiaro che futuro televisivo attenda Barbara d’Urso. Da qualche mese ci sono varie indiscrezioni che vorrebbero l’artista lontana da Cologno Monzese. In particolare, per settimane si è parlato di un corteggiamento di Netflix, che avrebbe scelto D’Urso per condurre un nuovo reality show. Né la piattaforma né l’artista, però, hanno mai commentato tali notizie.

Secondo i rumors, Barbara d’Urso potrebbe essere sostituita a settembre da Myrta Merlino. La conduttrice, poche settimane fa, ha annunciato l’addio a La7, dove da anni guidava L’aria che tira.