Paesi che vai, il 9 luglio tappa a Pisa: la celebre Piazza dei Miracoli

Domenica 2 luglio, alle 12:20 su Rai 1, è proposta la seconda puntata di Linea Verde Estate. Il programma, come al solito, è condotto da Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. È possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Linea Verde Estate 2 luglio, la Valle d’Aosta

Durante Linea Verde Estate di domenica 2 luglio ci si reca in Valle d’Aosta. La regione è la più piccola tra quelle presenti in Italia ma, nonostante questo, è ricca di storia e di grandi tradizioni. Centrale, come è inevitabile, è il rapporto con la montagna.

Nel cuore di Aosta i conduttori incontrano Paolo Griffa, chef stellato che ha deciso di ridare lustro a un caffè leggendario. Quest’ultimo, nato ben 170 anni fa, è oggi un ristorante e una pasticceria di altissimo livello.

A Linea Verde Estate è raggiunto il Valico del Gran San Bernardo. La via di collegamento tra montagne è percorsa da migliaia di anni e rappresenta una delle zone di confine tra l’Italia e la Svizzera più frequentate. Peppone e Rafanelli raggiungono quota 2400 metri utilizzando una vecchia jeep militare del 1953. All’interno dell’ospizio dei monaci sono raccontati i segreti che si celano dietro l’attività di allevamento dei cani di razza San Bernardo.

La lavorazione della lana

A Linea Verde Estate del 2 luglio è incontrato Daris, che ad Arolla, in Valgrisenche, ha scelto di cambiare vita. Ex imprenditore edile, ha deciso di trasferirsi in montagna e allevare le pecore Rosset.

In Valle d’Aosta, durante Linea Verde Estate, è raccontata l’antica lavorazione della lana. A Valgrisenche, dunque, è raggiunta la cooperativa Les Tisserands, i cui membri producono dei manufatti artigianali, realizzati a mano.

Linea Verde Estate 2 luglio, la stagionatura della fontina

Nel corso di Linea Verde Estate è proposto un focus su una delle prelibatezze culinarie del territorio, cioè la fontina. Peppone e Rafanelli visitano una ex polveriera scavata nella roccia e che risale al XII secolo. Oggi, il sito storico è la sede della delicata fase della stagionatura del formaggio.

Si torna, in seguito, ad Aosta. Nel territorio cittadino, a un’altezza di oltre 1600 metri, c’è un piccolo giardino sperimentale, all’interno del quale sono prodotti integratori ricavati da erbe e fiori. Infine, a Linea Verde Estate è intervistato Davide Ronc. Il giovane allevatore, proprio al confine tra l’Italia e la Svizzera, parla della pratica dell’alpeggio, ovvero l’esercizio del pascolo tipico del periodo estivo.