Palinsesti Rai 2023-2024, Paesi che vai di Livio Leonardi spostato alle 14:00 su Rai 2

Condividi su

Venerdì 7 luglio sono stati presentati i palinsesti di Rai 1 per la stagione 2023-2024. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato non mancano le novità.

Rai 1 palinsesti 2023-2024, nel daytime arriva Caterina Balivo

Per ciò che riguarda il daytime di Rai 1, nei palinsesti 2023-2024 sono confermati quasi tutti i principali show. In primis quelli della mattina, tra cui Unomattina e Storie italiane. Il primo, che anticipa dalle 08:35, è condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, mentre il secondo è guidato da Eleonora Daniele.

A partire da mezzogiorno, la protagonista è ancora una volta Antonella Clerici. Quest’ultima, infatti, è salda al timone di È sempre mezzogiorno, che traghetta gli spettatori fino all’edizione delle 13:30 del TG1.

Dalle 14:00 c’è una delle grandi novità dei palinsesti di Rai 1 nella stagione 2023-2024. Come noto, Serena Bortone ha chiuso Oggi è un altro giorno e al suo posto arriva La volta buona con Caterina Balivo. Dopo l’esperienza con Lingo su La7, dunque, Balivo torna a occupare la fascia oraria che spesso ha presidiato in passato, ad esempio con Vieni da me dal 2018 al 2020.

Nel weekend Elisa Isoardi a Linea Verde Life

In autunno, nei palinsesti 2023-2024 di Rai 1 c’è Il Paradiso delle signore, seguito da La Vita in Diretta con Alberto Matano. Nel preserale, Reazione a Catena di Marco Liorni prosegue sino al 31 dicembre. In access prime time il protagonista è Amadeus, con Affari Tuoi in onda da settembre e fino al febbraio 2024.

Nel weekend, poi, i palinsesti 2023-2024 di Rai 1 subiscono varie modifiche. A Linea Verde Life arriva un duo inedito, composto da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, al ritorno da conduttrice nella rete ammiraglia a cinque anni dall’ultima volta.

Linea Verde, invece, è guidato da Peppone con Livio Beshir. L’uscente Beppe Convertini, a sua volta, sostituisce Tiberio Timperi alla guida di Unomattina in Famiglia, dove affianca Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Conferme per Mara Venier a Domenica In, per Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera, per Livio Leonardi a Paesi che vai e per Lorena Bianchetti in A sua immagine.

Rai 1 palinsesti 2023-2024, la prima serata

Arrivando all’intrattenimento di prima serata, nel 2023-2024 tornano su Rai 1 alcuni degli show leader negli ascolti. Tra questi Tale e quale show con Carlo Conti, The Voice Kids di Antonella Clerici, Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Arena Suzuki con Amadeus, che dal sabato si sposta al mercoledì. Previsti, il sabato, degli speciali di Reazione a Catena, oltre alla cerimonia dei Music Awards. Alberto Angela porta la cultura in prime time con Ulisse-Il piacere della scoperta. Torna anche Roberto Bolle-Danza con me, che però cambia collocazione, lasciando quella consueta del 1° gennaio. In seconda serata arriva un talk inedito condotto da Francesco Giorgino dal titolo Ventunesimo secolo, oltre a Storie di sera, Porta a Porta e Cose nostre.