Linea Verde Estate, la puntata del 9 luglio: alla scoperta di Milano

Linea Verde Estate torna in onda dalle 12:20 su Rai 1 nella giornata di domenica 9 luglio. Al timone dello show, come di consueto, ci sono Angela Rafanelli e Peppone Calabrese. È possibile assistere al programma anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Linea Verde Estate 9 luglio, la città di Milano

I conduttori, in occasione di Linea Verde Estate del 9 luglio, raggiungono la Lombardia. Qui, in particolare, visitano il capoluogo Milano, città apprezzata in tutto il mondo e conosciuta per essere la capitale economica del nostro paese.

Il viaggio parte dal quartiere di San Siro, dove si parla di un sogno: quello di restituire al centro un Teatro del Cavallo. Il progetto al quale si sta lavorando è quello di rilanciare il mondo dell’ippica creando un luogo in cui, in contemporanea, è possibile cimentarsi nel trotto, nel galoppo e nel salto.

Il museo di Fondazione Ravati

A Linea Verde Estate si prosegue con il museo di Fondazione Ravati. Aperto nel settembre del 2022, il polo contiene al proprio interno più di 250 opere, che spaziano dall’arte etrusca a quella contemporanea. Nel luogo sono raccolti i lavori del noto scultore Diego Giacometti.

I conduttori si spostano presso i laboratori del dipartimento di Scienze Naturali dell’Università Bicocca. Nell’ateneo si parla di Mahre Center, nuovo avamposto dell’università sito nelle Maldive e che ha il delicato compito di studiare gli ecosistemi dei fondali dell’oceano.

A Cassolnovo, nel corso di Linea Verde Estate del 9 luglio, è narrato il tentativo di reintrodurre in natura lo storione. Sopravvissuto ai dinosauri, l’animale è noto con il nome di fossile vivente ed è oggi a rischio estinzione.

Linea Verde Estate 9 luglio, l’Idroscalo

Durante la puntata di Linea Verde Estate c’è spazio per le bellezze dell’abbazia di Chiaravalle. Fondata nel XII secolo, rappresenta uno dei primi esempi italiani di architettura gotica. Ancora oggi il complesso monastico è popolato dai cistercensi, ordine di diritto pontificio che ha avuto origine dall’abbazia di Citeaux. A Zibido San Giacomo, nell’area sud di Milano, è raccontato il lavoro di una famiglia che, oramai da tempo, porta avanti con successo un’azienda agricola.

Il viaggio di Linea Verde Estate del 9 luglio, infine, termina presso l’Idroscalo. Il lago di 800 mila metri quadrati è alimentato da acque sorgive ed è circ0ndato da un parco con oltre 50 mila piante. Rafanelli e Peppone spiegano il perché tale luogo diventa uno dei più frequentati in città durante tutta la stagione estiva.