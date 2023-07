Melaverde 9 luglio, protagonista la zona di Bologna

Condividi su

Domenica 9 luglio, dalle 11:50 su Canale 5, è prevista una nuova puntata di Melaverde. Il programma, come da tradizione, è condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. È possibile assistere alla puntata in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Melaverde 9 luglio, viaggio a Borgonovo Val Tidone

Melaverde del 9 luglio inizia il proprio racconto in quel di Borgonovo Val Tidone. Il paese conta poco più di 8 mila abitanti ed è posto in Emilia Romagna, a poca distanza dalla città di Piacenza.

Come intuibile già dal nome, il borgo è sito all’interno della Val Tidone, valle dell’Appennino Ligure che è attraversata dal fiume Tidone e che è situata al confine con la provincia di Pavia, in Lombardia.

L’attività agricola di Lugi e della sua famiglia

A Melavede del 9 luglio, in quel di Borgonovo Val Tidone è raccontata la storia di Luigi e della sua famiglia. Tutti insieme, infatti, hanno scelto di costruire nella località un’azienda agricola, dove la tradizione si mischia con le nuove tecniche. Il risultato è un’attività capace di avere un basso impatto ambientale. Inoltre, sempre nel centro i conduttori visitano un mercato locale, alla scoperta dei sapori e degli ingredienti tipici di questa terra.

Melaverde 9 luglio, Bologna che non ti aspetti

Protagonista di Melaverde del 9 luglio è anche Bologna, città capoluogo dell’Emilia Romagna. I conduttori, in particolare, mostrano dei lati inediti che riguardano la città, a partire dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa.

L’area naturale si sviluppa intorno ad importanti affioramenti di gesso, che hanno dato vita a un imponente complesso carsico. La zona è frequentata sin dalla Preistoria. Nel Paleolitico, ad esempio, erano presenti comunità dedite alla caccia e alla raccolta. Molti i reperti trovati nel corso dei secoli e che oggi sono esposti presso il Museo della Preistoria Luigi Donini a San Lazzaro.

L’area naturale, inoltre, si sviluppa fino ad un’altezza massima di 400 metri sopra il livello del mare. Inoltre, il parco si estende per circa 5 mila ettari. Sia la flora che la fauna, come racconta Melaverde del 9 luglio, è rigogliosa. In primis è elevata la presenza di boschi misti, mentre scarseggiano gli alberi ad alto fusto. Durante la primavera, la natura regala uno spettacolo meraviglioso grazie alla presenza di fiori come le primule e le viole. Per quanto riguarda la fauna, sono tante le specie animali che popolano il territorio. Fra loro ci sono la volpe, lo scoiattolo comune e il picchio verde.