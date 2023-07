Linea Blu 15 luglio, l’itinerario: protagonista il Ponente Ligure

Condividi su

Sabato 15 luglio, dalle 14:00 su Rai 1, torna in onda Linea Blu. Il programma, come da tradizione, è condotto da Donatella Bianchi con Fabio Gallo, e Valentina Bisti come inviata. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Linea Blu 15 luglio, il Ponente Ligure

Linea Blu, nel corso del prossimo appuntamento, ha come protagonista la Liguria. In particolare, nella regione è visitato il Ponente Ligure. I conduttori dello show partono con la narrazione di questa porzione di territorio da Bordighera.

La cittadina, situata proprio ai piedi delle Alpi Marittime, conta circa 10 mila abitanti ed è il punto più a Sud dell’intera Italia settentrionale. La Bianchi, nel borgo, parla delle palme da dattero, simbolo di Bordighera, dove è presente sin dal quinto secolo, quando è arrivato dall’Egitto.

A Linea Blu del 15 luglio, è raccontato un ambizioso progetto. Quest’ultimo mira a valorizzare e tutelare la biodiversità marina delle acque che circondano Capo Sant’Ampelio.

Il Santuario dei Cetacei

Durante Linea Blu del 15 luglio, poi, ci si sposta nel Santuario dei Cetacei, area marina protetta che si estende nel Mediterraneo per decine di migliaia di km quadrati. Qui, Donatella Bianchi spiega in che cosa consiste il progetto Tethys, che studia il comportamento dei capodogli, dei delfini e delle balenottere all’interno del loro habitat naturale.

Un focus, inoltre, è proposto sulle tante azioni messe in atto per difendere la costa dal fenomeno dell’erosione. Sul tema, Bianchi analizza il nuovo porto di Ventimiglia, che fin dalla progettazione si è distinto per una grande attenzione alla difesa dell’ambiente.

Linea Blu 15 luglio, Valentina Bisti nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Ligure

Nel corso di Linea Blu del 15 luglio, Valentina Bisti accompagna il pubblico alla scoperta delle bellezze del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Posto nella provincia di Imperia, proprio al confine con la Francia, il Parco è stato istituito nel 2007 e occupa una superficie di oltre 6 mila ettari. Bisti si cimenta in un percorso di canyoning sul Rio Barbaira.

A Linea Blu è protagonista anche Villa Hanbury. Considerato come uno dei sei giardini botanici più importanti d’Europa, Gallo racconta le peculiarità di questo importante e molto frequentato polo turistico. Infine, sempre con il conduttore, si parla del settore gastronomico. Gallo, nella parte alta di Bordighera, si mette alla prova nella preparazione di un piatto tipico del ponente ligure, realizzato a base di patate e stoccafisso.