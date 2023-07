Stasera in tv sabato 15 luglio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 15 luglio 2023. Su Raitre, la fiction L’amica geniale, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Su Rete 4, il documentario Dynasties.

Stasera in tv sabato 15 luglio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Rivediamo il varietà del 2020 con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il titolo gioca sul fatto che l’Incontrada è arrivata in Italia nel 2000, mentre D’Alessio è diventato popolare grazie al Festival di Sanremo dello stesso anno. Tra gli ospiti, Gianna Nannini, Amadeus, Fiorella Mannoia e Mika.

Su Raitre, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 2. Due episodi: il primo s’intitola, “Scancellare”. Una foto di Lila (Gaia Girace) in abito da sposa viene esposta da Stefano nella vetrina del nuovo calzaturificio dei Carracci. Ma lei, con l’aiuto di Elena (Margherita Mazzucco), la stravolge con carta e ritagli da giornale creando così un quadro destinato a fare notizia. A seguire, il secondo episodio, “Il bacio”. Rino e Pinuccio si vedono costretti a un matrimonio riparatore quando la ragazza resta incinta. Elena e gli amici partono per una vacanza a Ischia.

Su Rai 5, alle 21.45, serata di Opera Lirica: Medea. Dal Teatro Greco di Siracusa l’allestimento della tragedia di Euripide, andata in scena per la prima volta ad Atene, alle Grandi Dionisie del 431 a.C. Nel cast, Laura Marinoni, Alessandro Averone, Sandra Toffolatti e Roberto Latini.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, il documentario Dynasties. Continuano le repliche della prima stagione degli spettacolari documentari realizzati dalla BBC Natural History Unit e narrati da David Attenborough. Sono stati girati in quattro anni, seguendo cinque specie animali a rischio di estinzione. Stasera scopriamo, tra l’altro, la vita di una famiglia di tigri.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Sesta puntata dello show condotto da Gerry Scotti. Anche stasera, al centro della scena, performance differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un mix di spettacolo, ironia e divertimento. Rivediamo tra l’altro Wallace Wong, in grado di tagliare bendato 100 fettine di cetriolo in 30 secondi.

Su La7, alle 21.15, Eden. Anche oggi rivediamo il meglio del programma di Licia Colò. Che proponga un reportage nelle zone più selvagge del pianeta o visiti un angolo suggestivo della provincia, conserva lo sguardo curioso e la sua filosofia “green”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri sbarca a Ischia, per designare il miglior albergo tra i quattro in gara. In lizza ci sono Punta Chiarito, Casa Celestino, La Madonnina e l’Hotel Ermitage. Come sempre uno degli hotel riceverà il sigillo green per la sostenibilità.

Su Nove, alle 21.25, il programma documento: Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani. Rivediamo la puntata dedicata all’omicidio di Maurizio Gucci. L’ex moglie Patrizia Reggiani è stata condannata come mandante dell’omicidio del marito. Dopo aver scontato la pena, racconta la sua verità.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Renee è un’ex modella curvy. La donna è una convinta sostenitrice del movimento “grasso è bello”. Ma ora che è arrivata a pesare quasi 300 chili si è resa conto dei suoi gravi errori; i medici le hanno detto che la sua salute è compromessa.

I film di questa sera sabato 15 luglio 2023

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Anni 80. Marty McFly (Michael J. Fox) fa amicizia con lo strampalato dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd), che ha costruito una macchina del tempo usando una DeLorean coupé. Grazie alla vettura, il ragazzo viene catapultato indietro di 30 anni, e incontra i genitori prima che si sposino.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1992, di Kevin Hooks, Passengers 57 – Terrore ad alta quota, con Wesley Snipes. Un terrorista è in volo per Los Angeles, dove deve essere processato. Benché sorvegliato, l’uomo tenta di dirottare l’aereo. Dovrà vedersela con il detective John Cutter.

Stasera in tv sabato 15 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Mel Gibson, La passione di Cristo, con Jim Caviezel. Liberamente ispirato ai Vangeli di Luca, Giovanni, Matteo, Marco. Le ultime dodici ore di Cristo, dalle tentazioni nell’orto dei Getsemani alla sua crocifissione sul Golgota.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Anni 70. Gru, ancora ragazzino, sogna di far parte dei Malefici 6. Le cose non vanno come sperato, ma in suo aiuto arrivano gli inarrestabili Minions.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Naomi Watts. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Nella ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel loro autista Nikolai.