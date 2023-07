Paesi che vai 16 luglio, l’itinerario: protagonista la Valle d’Itria

Condividi su

Domenica 16 luglio, dalle 09:40 su Rai 1, Livio Leonardi conduce un nuovo appuntamento con Paesi che vai. Il programma, come al solito, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Paesi che vai 16 luglio, la Valle d’Itria

Nel corso di Paesi che vai del 16 luglio è protagonista la Valle d’Itria. Tale porzione di territorio è posta in Puglia, a cavallo tra le province di Bari, Brindisi e Taranto.

Nell’area abitano, ad oggi, più di 135 mila abitanti. La zona è molto famosa soprattutto per la presenza dei trulli, tipiche abitazioni pugliesi in pietra e che si contraddistinguono per la forma di cono. L’area, per questo, è conosciuta anche con il nome di Valle dei Trulli.

È qui che ci sono cittadine come Ostuni, Alberobello, Cisternino e Martina Franca. Proprio da quest’ultima, Livio Leonardi parte con la narrazione di Paesi che vai del 16 luglio.

La basilica di San Martino

Durante Paesi che vai, il conduttore racconta la storia che si cela dietro la basilica di San Martino. Principale luogo di culto di Martina Franca, è stata edificata nella seconda metà del ‘700 sugli scavi di una precedente chiesa romanica. A dimostrazione dell’importanza del sito ci sono i numerosi titoli e riconoscimenti ottenuti negli anni.

Nel 1998 è stata elevata da Papa Giovanni Paolo II a basilica minore Pontificia. Nel 2002, inoltre, la basilica ha ricevuto la menzione di “monumento messaggero di una cultura di pace” da parte dell’UNESCO.

Leonardi, nel corso di Paesi che vai del 16 luglio, mostra al pubblico l’architettura della chiesa. In quest’ultima, infatti, sono perfettamente visibili le influenze di due correnti artistiche influenti, cioè il Barocco e il Rococò.

Paesi che vai 16 luglio, Alberobello e i luoghi che hanno fatto da location a grandi film

Il viaggio di Paesi che vai del 16 luglio è arricchito dalle vie della già citata Alberobello. Con l’occasione è raccontata la storia dei trulli, costruzioni edificate, almeno all’inizio, per permettere agli agricoltori di avere dei luoghi sicuri e riparati. Leonardi passeggia per il borgo, entrato nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

Infine, il conduttore si reca in alcuni luoghi divenuti noti per aver fatto da sfondo a film rimasti nella storia del cinema italiano. Protagonisti, in particolare, sono gli attori Marcello Mastroianni e Lino Banfi. Il primo è ricordato in quanto protagonista di Casanova ‘70 di Monicelli. Il secondo, invece, è omaggiato per il celebre ruolo di Nonno Libero in Un medico in famiglia.