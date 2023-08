Noos, l’ultima puntata del 3 agosto: Alberto Angela parla di aerei, squali e lotta ai tumori

Condividi su

Rai 1 propone dal 30 luglio le nuove puntate di Azzurro Storie di mare. Il programma prende il via alle ore 09:40. È possibile assistere all’appuntamento anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Azzurro Storie di mare 30 luglio, il conduttore è Beppe Convertini

Azzurro Storie di mare, al via il 30 luglio, ha per tutta la stagione estiva il difficile compito di sostituire Paesi che vai. Quest’ultimo format, curato e condotto da Livio Leonardi, torna a settembre su Rai 2.

Azzurro Storie di mare è condotto, ancora una volta, da Beppe Convertini, che della trasmissione è anche l’ideatore. Convertini, dunque, si conferma uno dei volti di spicco dei programmi documentaristici della TV di Stato. Per tutto l’inverno, infatti, ha guidato con successo Linea Verde in compagnia di Peppone Calabrese.

Azzurro Storie di mare giunge alla terza edizione. La prima, in onda nel 2021, ha ottenuto ottimi ascolti, al punto che la Rai ha optato per una riconferma anche per l’anno seguente, quando gli appuntamenti sono raddoppiati, passando da quattro ad otto. Queste ultime hanno raccolto una media di circa 900 mila telespettatori, con una share del 18%.

Azzurro Storie di mare 30 luglio, si parte da Ponza

Azzurro Storie di mare, come intuibile già dal titolo, intende raccontare al grande pubblico di Rai 1 le bellezze delle coste italiane. In particolare, Convertini raccoglie le testimonianze di coloro che, nonostante varie difficoltà, lavorano tutti i giorni per difendere il mondo acquatico dalle più svariate forme di inquinamento.

Operazione, questa, che con il passare degli anni diviene sempre più complessa. Inoltre, attraverso i collegamenti con degli esperti, il conduttore intende trasmettere in chi guarda la propria passione per il mare, aiutando tutti a conoscerlo e rispettarlo.

Azzurro Storie di mare, nel primo appuntamento, parte da Ponza, piccola isola con circa 3 mila abitanti appartenente alla regione Lazio. Da qui, il conduttore salpa alla volta dei territori della Campania, della Liguria, della Calabria, della Puglia e della Toscana.

Gli ospiti

Vari gli ospiti che intervengono durante le puntate della nuova edizione di Azzurro Storie di mare, al via domenica 30 luglio. Le celebrità parlano con Convertini del loro rapporto con il mare. Tra i coinvolti c’è, in primis, il giornalista Bruno Vespa, da decenni volto di Porta a Porta. Con lui attesi Marisa Laurito e l’attore Giuseppe Zeno. Infine, ci sono anche Maurizio Casagrande, Karima e Franco Ricciardi.