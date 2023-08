L’amore che resta film Tv2000 – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 22 marzo, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con La TV dei 100 e uno. Il programma, come di consueto, è condotto da Piero Chiambretti. Con lui, in studio, cento bambini che, durante la serata, eseguono performance e interagiscono con gli ospiti. A tal proposito, il conduttore intervista Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, oltre a Belen Rodriguez e a Vittorio Sgarbi.

La TV dei 100 e uno 22 marzo, inizia la puntata

Inizia La TV dei 100 e uno del 22 marzo. Sulle note di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd i bambini raggiungo il centro dello studio, per poi distribuirsi lungo le bancate di scena. La sigla è tale e quale a quella della prima puntata, compresa la gag sull’assolo di chitarra che dura troppo. Samuele Abbondante e Carlotta Capurso tornano come co-conduttori. Emanuela Daidone, 9 anni, canta Snap!. Con Andrea Porzio, invece, si parla di dinosauri: inevitabile l’arrivo in studio della mascotte Ignazio.

In studio ci sono i primi studio: sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (quest’ultimo insieme al cane Lucino). Momento Chi ha incastrato Peter Pan? con le domande dei bimbi. A Greggio è posto un quesito sulla sua famiglia: “Mi hanno aiutato tanto e se sono divenuto un artista è grazie a loro. Consigli ai piccoli di dire tutte le sere una preghiera per le persone in difficoltà in Ucraina. Signor Putin, per favore: ragiona!“. Sul rapporto con Iacchetti: “Io non ho fratelli biologici, ma Enzino è per me un fratello e qualche volta anche una sorella“.

Enzo, ne La TV dei 100 e uno del 22 marzo, aggiunge: “Da piccolo non parlavo bene. A 9 anni ho fatto la prima commedia e interpretavo un personaggio muto. Quando sono arrivato sul palco, però, ho iniziato a chiacchierare e ho rovinato lo spettacolo“. Su Striscia la Notizia: “Non ci stufiamo di farlo perché ogni puntata è sempre diversa. Facendo le battute, poi, prendiamo tante cause. Gli avvocati di Mediaset sono molto impegnati“. Una clip mostra il loro esordio dietro il bancone del tg satirico, oltre al lavoro nella fiction Benedetti dal Signore.

Il sogno di incontrare Elettra Lamborghini, intervista a Vittorio Sgarbi

La TV dei 100 e uno del 22 marzo continua. Come la scorsa settimana è estratto a sorte il desiderio espresso da uno dei piccoli protagonisti. È scelto quello di Margherita, che sogna di conoscere Elettra Lamborghini. Nicole Curatolo, 9 anni, esegue La vie en rose.

Il prossimo ospite è Vittorio Sgarbi, presentato come un “grande critico d’arte che è meglio non far arrabbiare“. Inizia una lezione d’arte sulla Gioconda: “L’arte rappresenta l’immaginazione. Della realtà a noi cosa interessa? Il Louvre non rende famosa l’opera, ma viceversa. I francesi hanno questo grande museo con tante preziose rubate da tutto il mondo“. Alcuni bambini definiscono “noiosa” la spiegazione, mentre uno sogna di essere definito capra da Sgarbi.

Quest’ultimo, a La TV dei 100 e uno, commenta gli attacchi alle opere d’arte realizzate dagli attivisti per il clima: “Le azioni sono organizzate da qualcuno dall’alto. Colpiscono grandi opere che però sono sempre protette dai vetri, dunque i danni sono minimi“.

La TV dei 10o e uno 22 marzo, Belen Rodriguez

A La TV dei 100 e uno del 22 marzo Alberto Cartuccia realizza una performance al pianoforte. Sentendo poche note, poi, riesce a riconoscere i titoli delle opere classiche. Un prodigio, considerando che ha solo cinque anni. Otto piccoli protagonisti esprimono i loro sogni sul futuro: c’è chi spera di condurre un telegiornale e chi di salire sul palco di Sanremo.

Quasi tutti hanno paura del futuro perché “il mondo è governato dai grandi“. Sugli schermi, a tal proposito, appaiono Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ai bimbi è chiesto un parere sui due leader. C’è chi pensa che Putin agisca “per difendersi da altre nazioni“, mentre altri ritengono la Russia “nostalgica della Guerra Fredda“. È mostrato il videoclip di Stefania dei Kalush Orchestra, brano vincitore dell’Eurovision Song Contest 2022. La pagina dedicata al talk show è decisamente la più interessante, almeno per ora.

Vittoria e Carmine Abbruzzese, a La TV dei 100 e uno, eseguono un passo a due. Poi è accolta in studio Belen Rodriguez, che ricorda Diego Armando Maradona. La conduttrice, interrogata dai bambini, svela: “Ho avuto cinque fidanzati e il primo bacio l’ho dato a 15 anni. Sono felice di essere qui perché ho sempre trovato i programmi di Chiambretti geniali“. Un video ripercorre gli esordi di Rodriguez a TeleBoario, nel 2005, oltre all’esperienza a Chiambretti Supermarket. Belen canta la ninna nanna che solitamente intona ai figli.

Le ultime esibizioni

A La TV dei 100 e uno del 22 marzo è ancora in sospeso il desiderio riguardante Elettra Lamborghini. Il programma esaudisce il sogno di Margherita, perché l’artista è in studio. Si parla del twerking e del numero di follower che Elettra ha su Instagram. Inoltre svela: “Il mio sogno è condurre uno show televisivo con bambini. Penso di avere il dono della simpatia e vivo molto serenamente: non sono per niente spendacciona. Il mondo di oggi mi fa paura e per questo sono un po’ titubante sul fatto di fare figli”.

Poi aggiunge: “In un periodo triste mi è stata regalata una cavalla, che per me è stata come un’amica e che mi ha salvato la vita. Ora non c’è più da tre anni e sto ancora cercando di superare il lutto”. La TV dei 100 e uno del 22 marzo finisce qui.