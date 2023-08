Nel secolo breve 9 agosto: Alessandro Barbero racconta l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy

Condividi su

Il mezzogiorno di Rai 1, da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, è occupato da nuove puntate di Camper in viaggio. Il programma itinerante è ambientato in Sicilia e, come di consueto, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Camper in viaggio 7 11 agosto, focus sulla Sicilia

Camper in viaggio, nella settimana dal 7 all’11 agosto, è dunque ambientato in Sicilia. In particolare, Roberta Morise e Tinto, a bordo di un camper, viaggiano alla scoperta delle bellezze della provincia di Ragusa. A guidare i presentatori, come al solito, c’è la voce del professor Umberto Broccoli.

Negli appuntamenti dal 7 all’11 agosto di Camper in viaggio, i conduttori raccontano un’area in cui domina l’architettura barocca. Quest’ultima è il risultato della ricostruzione avvenuta in seguito al devastante terremoto che alla fine del ‘600 ha distrutto la zona intorno a Noto.

Camper in viaggio 7 11 agosto, Ragusa Ibla e Scicli

A Camper in viaggio, i conduttori mostrano agli spettatori le bellezze del centro storico grazie al quartiere di Ragusa Ibla. Spazio, poi, al borgo di Scicli, che conta poco meno di 27 mila abitanti e che, per il suo valore artistico, è dal 2002 insignito del titolo di Patrimonio dell’umanità Unesco.

L’itinerario prosegue a Puntasecca, dove è possibile ammirare la casa che ha fatto per anni da location a Il Commissario Montalbano, tra le fiction di maggior successo mai prodotte in Italia. Infine, Morise e Tinto sono ospitati da alcuni camperisti siciliani, grazie ai quali assaporano alcune delle principali delizie enogastronomiche della regione.

La settimana di Camper con Marcello Masi

Oltre a Camper in viaggio, nella settimana dal 7 all’11 agosto torna con delle nuove puntate anche Camper, show in studio condotto da Marcello Masi e in onda dalle 12:30 su Rai 1. Durante gli appuntamenti, il conduttore dialoga con vari ospiti, tra cui la conduttrice Daniela Ferolla e l’ex calciatore Giancarlo de Sisti.

Tornano, poi, gli inviati dello show. Tra loro Monica Caradonna, che prova, tra le altre cose, un panino speciale di Milano Marittima e la focaccia di Sant’Arcangelo. Lorenzo Branchetti prosegue il tour nei borghi di Pico, Spello e Montepulciano, mentre Francesco Gasparri percorre vari sentieri, come quello dedicato al Papa Wojtyla.

Ma, ancora, nella settimana di Camper dal 7 all’11 agosto Elisa Silvestrin mostra alcune splendide spiagge della Sardegna. Valentina Caruso e Maria Onori presentano le bellezze di Villa Giulia e del Parco Scolacium. Annalisa Baldi, a sua volta, continua il racconto delle sagre, proponendo un focus sul Mercato delle Gaite a Bevagna e a Milazzo per lo street food. Fabrizio Nonis, infine, spiega i modi migliori per cucinare gli hamburger e il costoleccio di maiale.