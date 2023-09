Linea Blu, la puntata del 9 settembre: protagonista La Maddalena

Condividi su

Rai 3, nella prima serata di mercoledì 6 settembre, propone al pubblico uno speciale di Petrolio intitolato I segreti della longevità. L’appuntamento è condotto da Duilio Giammaria. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Petrolio I segreti della longevità, la ricerca scientifica per i farmaci che bloccano la senilità

Durante Petrolio I segreti della longevità, il conduttore realizza un’inchiesta sui segreti per vivere bene e a lungo. Il tema è centrale anche per il mondo della ricerca scientifica. Quest’ultima, infatti, è a lavoro da tempo per realizzare dei farmaci capaci di bloccare o rallentare il processo di senilità.

Come racconta Petrolio I segreti della longevità, c’è qualcuno, nel mondo, che già sta provando a farlo. Il programma incontra il miliardario texano Brian Johnson. Ogni anno, investe circa due milioni di euro per non invecchiare. A suo dire, “dimostrare che l’età può essere arrestata cambierebbe ogni cosa”.

Le pericolose conseguenze dovute all’uso di integratori

A Petrolio I segreti della longevità è analizzata la situazione del nostro paese. In Italia l’età media è in costante aumento. Con essa, cresce il numero di persone che soffrono di patologie croniche, spesso legate alla degenerazione senile. Molto spesso, nella speranza di guarire ed alleviare i dolori, si fa uso di integratori.

Essi, anche se di origine animale, possono comunque avere un impatto devastante sulla salute. Il mercato degli integratori, che in Italia è decisamente molto sviluppato, è privo di supervisione. Tali sostanze, infatti, sono catalogate come alimenti e non come farmaci.

Inoltre, durante Petrolio I segreti della longevità, sono incontrati gli esperti della società pubblica Sport e Salute. A loro spetta il compito di consigliare le azioni che aiutano ad avere una vita più longeva. Fondamentale, in tal senso, è l’attività fisica e l’alimentazione.

Petrolio I segreti della longevità, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti durante lo speciale di Petrolio. In primis è intervistato l’etoile Roberto Bolle. Il ballerino parla del proprio rapporto con il fisico e l’età. Atteso lo scienziato Luigi Fontana, specialista mondiale nei campi della longevità e del metabolismo. Con lui è realizzato un viaggio che attraversa l’Italia, dalla Puglia al Trentino Alto Adige.

Ma, ancora, durante Petrolio I segreti della longevità atteso Silvio Garattini, decano della farmacologia italiana. Con lui c’è Alessandra Viola, immunologa. Infine, in compagnia del filosofo della biologia Telmo Pievani, è esplorata la storia biologica del nostro pianeta.