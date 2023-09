Pubblicità Amplifon 2023: arriva come testimonial Claudio Bisio

Condividi su

Dal 28 luglio scorso, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità della Pasta Venere. Il promo, salvo ulteriori cambiamenti, è on air sino alla metà di settembre. In tale periodo di tempo sono previsti oltre 7 mila passaggi, molti dei quali in prime time.

Pubblicità Pasta Venere, la pubblicità curata per Riso Scotti

Pasta Venere è l’ultimo prodotto firmato da Riso Scotti. L’azienda multinazionale operante nel settore alimentare, infatti, ha trasformato l’iconico riso in pasta, rigorosamente di color nero e naturalmente integrale. Sono diversi i formati di Pasta Venere presenti, ad oggi, sul mercato. Tra questi ci sono gli spaghetti, le penne, i rigatoni e i fusilli.

La comunicazione della pubblicità è realizzata dall’agenzia Testa e Cuore, che da tempo collabora con Riso Scotti. La regia, invece, è firmata da Giovanni Badeschi, che in passato si è spesso cimentato nella realizzazione degli spot. La parte social, infine, è gestita da Media MCM Group.

Nel ruolo di testimonial è confermatissimo il conduttore Gerry Scotti, che presta per l’ennesima volta la propria immagine per Riso Scotti.

La descrizione

Nella pubblicità di Pasta Venere, il testimonial è impegnato in una videochiamata con alcuni amici. Insieme, stanno organizzando una cena. Gerry Scotti, così, afferma di voler portare con sé una non meglio precisata Venere. Gli amici, sentendo tali parole, pensano che il conduttore arriverà alla cena in compagnia di una persona.

L’equivoco, però, è risolto quando Scotti si presenta a casa degli amici con un pacco di Pasta Venere. A questo punto, Gerry Scotti afferma: “Sarà la vostra pasta preferita. È 100% italiana e ha un gusto e un sapore unico”. Infine, mentre gli altri chiacchierano tra loro, il conduttore si gira verso la telecamera e dice: “Dottor Scotti, bella idea la Pasta Venere”.

Pubblicità Pasta Venere, la recensione

Riso Scotti, per realizzare la pubblicità della Pasta Venere, ha optato per uno stile comunicativo improntato sull’ironia. Questa, in particolare, è ottenuta dal fraintendimento delle parole pronunciate da Scotti nella telefonata.

Al di là di questo aspetto, lo spot non presenta nessun tipo di novità. Anche per tale motivo, la produzione è tutt’altro che memorabile. Probabilmente, se non fosse per la grandissima copertura mediatica, il filmato avrebbe rischiato di passare quasi inosservato.

La clip, infatti, non cattura l’attenzione degli telespettatori e, di conseguenza, dei possibili consumatori. Infine, lo stesso Gerry Scotti non è ben sfruttato ai fini della pubblicità. Il conduttore, in particolare, è troppo protagonista del filmato, facendo passare in secondo piano il prodotto pubblicizzato.