Linea Verde Estate, la puntata del 10 settembre: viaggio nel Metaponto

Linea Verde Estate termina la stagione 2023 con la puntata di domenica 10 settembre. L’appuntamento è in onda su Rai 1 dalle ore 12:20. Alla conduzione ci sono Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. La trasmissione è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Linea Verde Estate 10 settembre, la Basilicata

Linea Verde Estate del 10 settembre è ambientato in Basilicata. I conduttori viaggiano alla scoperta del Metaponto, lungo le coste della regione. La zona si estende per oltre 240 ettari, che ricoprono l’area compresa tra i fiumi Bradano e Basento. Peppone e Rafanelli mostrano, in primis, la fragilità di questa terra. In essa, c’è un ecosistema ricco di aree umide, macchia mediterranea e pineta litoranea.

Si parte da Bernalda, comune di 11 mila abitanti. Grazie ai Carabinieri forestali si scoprono le tante bellezze della Riserva Naturale Statale di Metaponto, che contiene al proprio interno anche un sito archeologico. Inoltre, in tale area paesaggistica nidifica il fratino.

La raccolta delle percoche e la liberazione di una tartaruga Caretta caretta

A Linea Verde Estate ci si sposta a Rotondella. Nel borgo ha sede un’azienda agricola a conduzione familiare, specializzata nella raccolta delle percoche. Con tale nome si intende una varietà di pesche dalla polpa compatta, molto diffuse soprattutto nell’Italia meridionale.

Ma, ancora, durante l’appuntamento di Linea Verde Estate del 10 settembre è protagonista il mare. A largo di Marinagri, i conduttori sono in compagnia del personale del WWF Bosco Pantano di Policoro e dei pescatori della cooperativa Nereide. Loro sono i protagonisti di un momento molto emozionante: la liberazione di un giovane esemplare di tartaruga Caretta caretta. La specie, presente nel bacino del Mar Mediterraneo, rischia l’estinzione.

Linea Verde Estate 10 settembre, il viaggio termina a Matera

Nel corso di Linea Verde Estate è mostrata la Cattedra di Pitagora. Nella cornice di una terrazza naturale affacciata sul fiume Bradano, infatti, sorge il tempio di Hera. Il sito, edificato alla fine del VI secolo, rappresenta uno dei resti archeologici più importanti di tutta la Basilicata.

Il gran finale della stagione 2023 di Linea Verde Estate è tra le meraviglie di Matera. La città conta 60 mila abitanti ed è nota in tutto il mondo per la presenza dei sassi. Sono due, in particolare, i quartieri con edifici e architetture rupestri scavati nella roccia. Entrambi costituiscono il centro storico cittadino, che dal 1993 è inserito nel Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.