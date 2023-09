In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura, Alessandro Barbero in onda l’11 settembre su La7

Condividi su

La7, dalle 21:25 di lunedì 11 settembre, propone al pubblico In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito dell’emittente.

In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura, il padrone di casa è Alessandro Barbero

Come intuibile già dal nome, In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura ha come padrone di casa Alessandro Barbero. Il professore universitario è divenuto, negli anni, uno degli storici e divulgatori scientifici più conosciuti ed apprezzati del nostro paese.

La peculiarità di Alessandro Barbero consiste nella semplicità del linguaggio. Il suo stile comunicativo, infatti, gli permette di essere chiaro e diretto, al punto da divenire una vera e propria istituzione culturale sui social, dove ha un grande seguito, soprattutto tra i più giovani.

In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura è una produzione originale di Ruvido Produzioni. L’appuntamento è il primo di una serie di speciali che il divulgatore cura, nel corso della stagione televisiva, per la rete diretta da Urbano Cairo.

Il programma è diviso in due parti

In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura è un format che si suddivide in due differenti parti. Nella prima, il conduttore racconta al pubblico sé stesso, la propria esistenza e il rapporto personale con la storia. Tale disciplina è da sempre presente nel lavoro del divulgatore, che nel 1981 si è laureato in Lettere proprio con una tesi dedicata alla Storie medievale.

Materia che, pochi anni dopo, ha insegnato prima all’Università di Roma Tor Vergata e poi in quella del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Come racconta In viaggio con Barbero, il padrone di casa sente l’esigenza di mutare il modo con il quale, solitamente, è considerata la storia. Per lui, infatti, la disciplina è uno strumento utile per comprendere la contemporaneità.

In viaggio con Barbero Democrazia e dittatura, l’evoluzione della nostra forma di governo

Nella seconda parte di In viaggio con Barbero, lo storico svolge con il suo consueto stile una lezione. Così facendo, accompagna il pubblico alla scoperta del processo storico che ha portato la democrazia ad essere quella che è oggi.

La forma di governo, attualmente diffusa in gran parte del mondo occidentale, ha un’origine antichissima. Il termine, infatti, deriva dall’Antica Grecia, con il filosofo Platone che ne ha parlato a lungo all’interno del trattato La Repubblica.

La narrazione, durante In viaggio con Barbero, porta il pubblico in un viaggio nel tempo, in cui il passato e il presente si mischiano continuamente.