Paesi che vai, puntata 8 ottobre: protagonista la città di Udine

Condividi su

Giorgio Zanchini, sabato 7 ottobre, conduce dalle 21:45 su Rai 3 un nuovo appuntamento di Italic. Il programma, tra le novità della stagione, ha esordito la scorsa settimana. In tale occasione ha convinto poco più di 500 mila telespettatori, per una share del 3,6%.

Italic 7 ottobre, Caterina De Medici

Lo scopo di Italic, show trasmesso anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è quello di raccontare in chiave moderna i grandi personaggi del nostro paese del passato. I protagonisti scelti, con i loro lavori, hanno avuto il merito di aver esportato in giro per il mondo il genio italiano.

Durante Italic del 7 ottobre, Giorgio Zanchini propone un focus su Caterina De Medici. Il conduttore e narratore, dal grande studio virtuale ispirato a una cupola rinascimentale in costruzione, analizza il percorso umano della donna. Quest’ultima è nata a Firenze nel 1519 ed ha avuto un’infanzia decisamente travagliata.

Il titolo di sovrana di Francia

Come racconta Italic del 7 ottobre, però, il nome di Caterina De Medici è conosciuto soprattutto per il ruolo di sovrana della Francia. Titolo, questo, che ha ricoperto per oltre quarant’anni e che ha difeso con violenza e spregiudicatezza. Tali caratteristiche hanno fatto sì che Caterina, per secoli, venisse descritta come una regnante crudele e spietata.

A lei è stato attribuito anche uno degli eventi più tragici di quell’epoca, ovvero il massacro della notte di San Bartolomeo. Nel fatto, accaduto a Parigi nell’agosto del 1572, hanno perso la vita migliaia di ugonotti. Con tale nome erano chiamati i protestanti francesi di confessione calvinista.

Zanchini, attraverso dei filmati girati tra la Francia e l’Italia, prova a comprendere quanto di vero ci sia nella descrizione di regine malefica. Nella puntata di sabato 7 ottobre di Italic è costruito un ritratto della donna. Per farlo sono usati materiali d’archivio, estratti di documenti storici e contributi fotografici ed audiovisivi.

Italic 7 ottobre, gli ospiti

Vari gli ospiti presenti ad Italic del 7 ottobre. In primis c’è Marcello Simonetta, noto documentarista, nonché docente di Storia europea e Teoria politica a Parigi. Con lui è presente la giornalista e scrittrice Lia Celi. Ma, ancora, è coinvolta nell’appuntamento Giovanna Botteri. L’inviata Rai in Francia, nelle scorse settimane, ha festeggiato l’iscrizione nell’Ordine della Legione d’Onore. Arricchisce la narrazione di Italic la docente Elena Valeri, che lavora presso l’Università La Sapienza di Roma. Infine, per discutere di Caterina De Medici, il conduttore dà la parola a Florence Mangin, ambasciatrice francese presso la Santa Sede.