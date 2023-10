Paesi che vai, la puntata del 29 ottobre: protagonista Rieti

Condividi su

Venerdì 27 ottobre, in prima serata su Rai 3, è in onda il documentario Enrico Mattei Ribelle per amore. La produzione intende omaggiare il noto imprenditore in occasione del 61esimo anniversario dalla sua morte.

Enrico Mattei Ribelle per amore, regista e chi lo ha realizzato

Enrico Mattei Ribelle per amore è una realizzazione originale di Rai Documantari. Con essa ha collaborato la Aut Aut Production. Il documentario intende raccontare ed omaggiare la vita e le imprese dell’imprenditore. Enrico Mattei è nato nel 1906 ad Acqualagna, piccolo comune nelle Marche. Le telecamere del docu, nel racconto, visitano alcune delle zone più care a Mattei, come Milano, Roma, Torino, Matelica e la già citata Acqualagna.

Grazie alla sua storia personale e professionale sono analizzate le principali fasi storiche attraversate dal nostro paese. Divenuto ragioniere, a 20 anni ha iniziato a lavorare all’interno di un’azienda chimica. Dieci anni più tardi, dopo il trasferimento a Milano, avvia la propria attività.

La sua vita, come quelle di molti altri italiani, cambia per sempre durante la Seconda guerra mondiale, quando decide di far parte della Resistenza. È in questi anni che dimostra di avere una grande dote da diplomatico.

Enrico Mattei Ribelle per amore, la trama

Nel corso di Enrico Mattei Ribelle per amore è proposto un focus sulla parabola che la vita di Mattei ha avuto a partire dal secondo dopo guerra, dagli inizi nell’AGIP alla guida dell’Eni. Fondamentale, poi, è il braccio di ferro con le cosiddette sette sorelle. In ogni fase della sua esistenza, l’attività umana e lavorativa di Mattei è guidata dal forte rapporto con la fede e con la sua intensa spiritualità, che lo hanno portato a provare amore e devozione per la gente più povera.

Spoiler finale

Enrico Mattei Ribelle per amore inizia e si conclude con la preziosa testimonianza di Vincenzo Calia, ovvero il magistrato che ha curato le indagini sulla morte di Mattei. È lui che ha acclarato la natura dolosa dell’incidente aereo accaduto nel 1962, quando l’imprenditore tornava a Milano da Catania.

Durante la produzione sono raggiunti i palazzi che sono stati il quartiere generale di Mattei, come la sede di Roma dell’Eni. Qui prendono la parola vari giornalisti, tra cui Giovanni Minoli e Monica Giandotti, che offrono un punto vista originale per comprendere al meglio il personaggio.

Enrico Mattei Ribelle per amore, l’intervento di Guido Crosetto

Infine, sono presenti varie figure istituzionali, che hanno accettato di far parte del progetto per omaggiare il noto imprenditore. Tra i protagonisti c’è Guido Crosetto, attuale Ministro della Difesa. L’esponente del governo ha deciso di focalizzarsi sul ruolo fondamentale che Mattei ha avuto per lo sviluppo dell’economia del nostro paese.