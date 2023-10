Stasera in tv domenica 29 ottobre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 27 ottobre 2023. Su Rai3, il film documentario Enrico Mattei – Ribelle per amore. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 27 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Non solo cantautore, ma anche attore di musical teatrali come “American Idiot” e “Once – Una volta nella vita”: il talento di Luca Gaudiano, al secondo posto nella classifica dopo le prime tre settimane, ha tante sfaccettature che il pubblico di Rai1 apprezzerà anche nella puntata di stasera.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario Enrico Mattei – Ribelle per amore. A 61 anni dalla sua morte questo docu-film disegna un ritratto di Enrico Mattei (1906-1962), manager visionario le cui decisioni hanno generato benessere rivelandosi fondamentali per la realizzazione del “miracolo italiano”. La sua morte, in un incidente aereo, è ancora avvolta dal mistero.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Così fan tutte. Al Teatro alla Scala di Milano va in scena l’opera di Mozart nell’edizione del 1988. Dirige il Maestro Riccardo Muti. Nel cast troviamo Daniela Dessì, Dolores Ziegler, Jozef Kundlak, Alessandro Corbelli, Adelina Scarabelli e Claudio Desderi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche il programma settimanale condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero si occupa della morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate a Rimini il 3 ottobre scorso. La scena del crimine è la zona tra il vano ascensori e l’area dei box di un condominio di Via del Ciclamino.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Affrontare i temi di attualità in equilibrio fra approfondimento, spettacolo e satira non è cosa facile. A riuscirci è stato Zoro, nome d’arte di Diego Bianchi, nel suo talk dove ogni argomento è trattato con la giusta leggerezza.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Antica Trattoria Monlué, Trattoria La Pesa dal 1902, Il Santo Bevitore e Al Cantinone. Sono questi i locali per l’ultima puntata dell’ottava stagione del reality di Alessandro Borghese che fa tappa a Milano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Siete pronti a divertirvi con una nuova puntata dello show di Maurizio Crozza? Il comico genovese, con ironia e satira pungente, vi offre la consueta carrellata di esilaranti personaggi spesso legati ai temi di stretta attualità.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia. Tra le sfide del programma condotto da Benedetta Parodi troviamo anche “La prova sorpresa”, nella quale i concorrenti sono chiamati a replicare un dolce attraverso particolari indicazioni impartite dai giudici.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Un’estate fa, con Filippo Scotti, Claudia Pandolfi, Lino Guanciale. Il giovane Elio ha scoperto un segreto di Arianna che nessuno conosceva; nel presente, invece, Elio adulto è riuscito a chiudere un vecchio conto in sospeso

I film di questa sera venerdì 27 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Jean-Francois Richet, Blood Father, con Mel Gibson, Erin Moriarty. John Link, ex detenuto in libertà vigilata, sta cercando di rifarsi una vita in una roulotte nel deserto dell’Arizona. Ma un giorno la figlia adolescente si mette nei guai.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Anche se è amore non si vede. Amici d’infanzia, il riservato Valentino (Valentino Picone) e l’intraprendente Salvo (Salvatore Ficarra) gestiscono una piccola società di servizi turistici. Quando Gisella (Ambra Angiolini), la fidanzata storica di Valentino, decide di lasciarlo, l’altro fa di tutto per trovargli un’altra compagna.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day – Il colpo del secolo, con Idris Elba, Richard Madden. Parigi. Michael Mason (Richard Madden), abile rapinatore, ruba una borsa ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode, uccidendo quattro persone, Michael si allea con l’agente segreto Sean Briar (Idris Elba) per scovare i terroristi che hanno già annunciato un altro attentato.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Martin Scorsese, The Departed – Il bene e il male, con Leonardo DiCaprio. Il boss Costello e la polizia di Boston si sfidano. Gli agenti hanno infiltrato uno dei loro nella banda criminale. Ma Costello ha già fatto altrettanto, corrompendo un poliziotto.

Stasera in Tv venerdì 27 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Ladj Ly, I miserabili, con Alexis Manenti, Damien Bonnard. L’agente di polizia Stéphane si trasferisce a Montfermeil, nella periferia di Parigi. Inserito nella squadra anticrimine, viene subito travolto dalle tensioni del quartiere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Roland Emberich, Sotto assedio – White House Down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.