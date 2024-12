Linea Bianca, puntata 17 febbraio: protagonista il Friuli Venezia Giulia

Sabato 17 febbraio, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Bianca. L’appuntamento, come di consueto, è visibile a partire dalle ore 14:00.

Linea Bianca 17 febbraio, protagonista il Friuli Venezia Giulia

Nel corso di Linea Bianca torna, in qualità di conduttore, Massimiliano Ossini. Al suo fianco ci sono gli inviati Lino Zani e Giulia Capocchi. L’appuntamento odierno ha come protagonista il Friuli Venezia Giulia. In particolare, le telecamere del programma sono nella zona di Tarvisio, piccolo borgo di quattro mila abitanti posto a non molta distanza dal confine con la Slovenia.

Il viaggio di Linea Bianca parte dalla cima del Montasio. Quest’ultima, con i suoi 2700 metri sul livello del mare, è la vetta più alta delle Giulie occidentali. Una volta qui, Ossini incontra Arrigo della Mea ed Ennio Rizzotti, guide alpine e grandi conoscitori delle zone visitate.

L’Orrido dello Slizza e la foresta di Tarvisio

Durante Linea Bianca del 17 febbraio è proposto un focus su un luogo molto amato dai turisti e dai residenti. Stiamo parlando dell’Orrido dello Slizza, suggestivo percorso lungo circa 2 km che si snoda tra passerelle, ponti di legno e gallerie.

In seguito, nel corso della puntata in onda anche in streaming su Rai Play, ci si sposta all’interno della foresta di Tarvisio. Ossini, in quella che è una delle aree naturalistiche più belle del nostro paese, parla di un progetto formativo che integra alla perfezione lo studio e la pratica sportiva. Per discuterne, intervengono gli studenti del Liceo sportivo Bachmann.

Linea Bianca 17 febbraio, i laghi di Fusine

A Linea Bianca è analizzata una delle eccellenze più note della zona di Tarvisio. Il conduttore, infatti, raggiunge un caseificio di Ugovizza e racconta la nascita del formaggio Montasio. A tal proposito, sono analizzate tutte le fasi produttive, partendo dall’allevamento delle vacche di razza pezzata fino ad arrivare alla stagionatura delle forme nelle grotte.

Durante l’appuntamento è mostrata la bellezza selvaggia dei laghi di Fusine, tra le zone più fredde d’Italia, nonché tra quelle maggiormente note della regione. Lino Zani, nel frattempo, raggiunge il Santuario del Monte Lussari, meta di un pellegrinaggio lungo il suggestivo Sentiero del Pellegrino.

Infine, il racconto di Linea Bianca del 17 febbraio in Friuli Venezia Giulia termina con un approfondimento sul settore enogastronomico. Ossini, in Val Saisera, incontra il rifugista Jure Preschern. Quest’ultimo mostra alcune ricette tipiche della cucina locale, che mischia abilmente le tradizioni italiane, slovene ed austriache. Insomma una gastronomia originale e raffinata.