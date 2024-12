Linea Verde Life, il 17 febbraio è protagonista la provincia di Grosseto

Linea Verde Life, sabato 17 febbraio, si reca nella provincia di Grosseto. Il programma, come al solito, è visibile su Rai 1 a partire dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde Life Grosseto, il turismo in città

Il viaggio a Grosseto è guidato, come sempre, dalla coppia composta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. La puntata, in onda anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, parte con un’analisi dell’impatto che il turismo ha sulla città.

Grosseto, negli scorsi mesi, ha ricevuto il riconoscimento di Green Pioneer of Smart Tourism. Il premio è assegnato dalla Commissione Europea. L’obiettivo è celebrare, ogni anno, i risultati ottenuti dai comuni europei nel campo del turismo intelligente e sostenibile.

In seguito, a Linea Verde Life del 17 febbraio ci si sposta nelle zone adiacenti a Grosseto, per visitare piccoli borghi. In essi è proposto un focus sul tema della riqualificazione di vecchi alberghi diffusi. Inoltre, si parla dell’importanza dell’innovazione tecnologica, che offre interessanti prospettive riguardanti il miglioramento dei servizi.

I laboratori dell’Università di Siena

Nel corso della puntata odierna di Linea Verde Life, le due padrone di casa raggiungono i laboratori dell’Università di Siena situati in città. Le conduttrici danno spazio a un progetto basato su un approccio combinato e multidisciplinare. L’obiettivo di tale iniziativa è quella di utilizzare scarti e rifiuti di produzioni agricole, marine e forestali. Essi sono trasformati in prodotti bioattivi e in nuovi materiali.

Linea Verde Life Grosseto, il Parco Regionale della Maremma

L’appuntamento di Linea Verde Life a Grosseto procede presso il Parco Regionale della Maremma. L’area naturale ha una estensione di oltre 9 mila ettari ed è una meta turistica della provincia. Al proprio interno è presente uno scrigno di biodiversità. Nelle cosiddette Pianure di Maremma, ad esempio, abbondano i falchi. Nelle Dune dell’Uccellina, invece, presenziano gli occhioni e il cervone.

Come racconta Linea Verde Life del 17 febbraio, all’interno del Parco vi sono vari monumenti. Uno dei più interessanti è l’Abbazia di San Rabano, luogo di culto risalente al 1100 e ristrutturato di recente. Nell’area sono mostrati i modi con i quali possono essere realizzati dei giardini capaci di resistere al cambiamento climatico. Infine, il viaggio a Grosseto termina con il settore enogastronomico, fra ricette, sapori tipici e storie di vita delle persone che hanno scelto di vivere in questi luoghi. Grande spazio, a tal proposito, lo ho la carne della Maremma, prodotto di eccellenza.