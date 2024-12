Paesi che vai 25 febbraio viaggio a Firenze alla scoperta dei Medici

Domenica 25 febbraio, su Rai 2, torna Paesi che vai. Il programma, visibile dalle 14:00, è di nuovo in programmazione dopo la pausa della scorsa settimana, quando è stato sostituito dalla finale di Coppa Italia femminile di pallavolo.

Paesi che vai 25 febbraio, la dinastia dei Medici

Paesi che vai del 25 febbraio è condotto da Livio Leonardi. Quest’ultimo prosegue il viaggio alla scoperta delle più belle città del nostro paese. La puntata odierna è ambientata a Firenze, metropoli conosciuta in tutto il mondo, soprattutto perché ospita celebri opere d’arte.

Paesi che vai ricostruisce il legame tra Firenze e la dinastia dei Medici, ovvero una delle famiglie più conosciute ed importanti della storia. Il conduttore entra nella stanza segreta di Michelangelo, scoperta nel 1975 e aperta al pubblico solo da qualche mese. In tale luogo è possibile ammirare i disegni realizzati dal celebre artista del Rinascimento. Secondo gli studiosi, infatti, Michelangelo avrebbe vissuto di nascosto nella stanza per qualche mese e, in tale periodo, ha dipinto, con sue opere, le pareti.

L’amore tra Francesco I e Bianca Cappello

A Paesi che vai del 25 febbraio, il presentatore si reca nella residenze di campagna dei Medici. Da qui, durante la metà del 1400, Cosimo Il Vecchio ha compiuto le azioni che hanno dato, in seguito, il grande potere alla dinastia dei Medici. La tappa successiva è rappresentata dalle Cappelle Medicee, nelle quali Michelangelo ha trovato riparo dalla minaccia medicea.

In seguito, nel corso di Paesi che vai, è raggiunto Poggio a Caiano. Nel borgo è raccontata la storia d’amore tra Bianca Cappello e Francesco I, marito di Giovanna d’Austria. Entrambi già sposati, i due amanti hanno avuto la possibilità di uscire allo scoperto dopo le morte dei loro rispettivi coniugi. Tuttavia, otto anni dopo le nozze, i due sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Nonostante non vi sia alcuna certezza, molti sostengono che Francesco e Bianca siano rimasti vittime di avvelenamento.

Paesi che vai 25 febbraio, il Mugello

A Paesi che vai del 25 febbraio, le telecamere di Rai 1 raggiungono il parco del Pratolino. Esso ospita il cosiddetto Colosso dell’Appennino, una scultura in pietra alta 14 metri realizzata dallo scultore Jean de Boulogne, conosciuto con il soprannome di Giambologna.

Spazio, successivamente, alla Villa della Petraia e al suo giardino all’italiana, contenente alberi secolari e varie opere d’arte. Infine, il conduttore chiude la puntata odierna del format, immerso nella natura del Mugello, valle situata ai piedi dei monti dell’Appennino.