Sanremo 2025, tutte le ipotesi per la conduzione: da Alessandro Cattelan a Paolo Bonolis

È da poco terminato Sanremo 2024, ma da qualche settimana si parla già dei possibili conduttori di Sanremo 2025. D’altronde, Amadues ha confermato l’intenzione di non proseguire l’avventura nella kermesse, che ha guidato per ben cinque edizioni di fila.

Sanremo 2025 conduttori, la pesante eredità lasciata da Amadeus

La scelta dei conduttori di Sanremo 2025 si profila tutt’altro che semplice. Chiunque accetterà di guidare la prossima edizione del Festival, infatti, prenderà in mano un’eredità pesante.

Amadeus, in questi cinque anni, ha svolto un lavoro impeccabile, in primis perché ha riportato in gara i veri grandi Big della canzone italiana. Inoltre, il presentatore ha il merito di aver avvicinato alla kermesse il pubblico giovane, ottenendo in questo senso ascolti record.

L’edizione da poco conclusa, ad esempio, ha chiuso con la migliore share dal 1995, con picchi superiori all’80% di share nella fascia di pubblico tra i 15 e i 24 anni. La playlist di Sanremo 2024, per vari giorni, è risultata la più ascoltata al mondo su Spotify. Insomma: fare meglio di Amadeus è decisamente complicato e questo potrebbe spaventare tutti i possibili conduttori di Sanremo 2025.

Tramontata l’ipotesi Laura Pausini

Alla luce di ciò, non stupisce che alcuni dei possibili conduttori di Sanremo 2025 si siano già sfilati dal toto-nomi. È il caso di Laura Pausini, che secondo le indiscrezioni avrebbe potuto guidare la prossima edizione della kermesse. La cantautrice, padrona di casa dell’Eurovision Song Contest 2022, ha negato di essere interessata a tale ruolo, affermando di avere già molti altri impegni in programma.

Altro conduttore in lizza per Sanremo 2025 è Paolo Bonolis. Il volto di Avanti un Altro! ha guidato due Festival, nel 2005 e nel 2009. Il presentatore, però, ha ridimensionato le voci, ammettendo di non aver avuto nessun contatto con la Rai.

Sanremo 2025 conduttori, Fiorello lancia Alessandro Cattelan

Ad alimentare il toto-conduttori di Sanremo 2025 c’è, poi, Fiorello, fra i protagonisti del quinquennio di Amadeus. Lo showman ha più volte lanciato l’ipotesi di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, però, ha poca esperienza nel prime time della TV di Stato, dove ha condotto solo il format Da Grande, ottenendo fra l’altro bassi ascolti.

Forse anche per questo motivo, Fiorello ha ipotizzato al fianco di Cattelan la presenza di Antonella Clerici, tra le conduttrici Rai di maggior esperienza e che ha guidato il Festival di Sanremo 2010. Altro papabile presentatore è Stefano De Martino. Anche lui, come Cattelan, ha il problema della poca esperienza in prima serata sulla rete ammiraglia.

La Rai, per Sanremo 2025, potrebbe però puntare su un’opzione di garanzia. A tal proposito, il nome è quello di Carlo Conti, volto popolare di Rai 1 e che ha già guidato la kermesse nel triennio 2015-2017. Insomma: l’incertezza è tanta ed è lecito immaginare che i vertici della TV di Stato, prima di prendere una decisione definitiva, si prenderà qualche settimana di riflessione.