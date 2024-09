Linea Verde 3 marzo, a Cento nel cuore della Pianura Padana

Domenica 3 marzo, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde. Il programma dedica ampio spazio al carnevale. Le telecamere, infatti, mostrano la nota sfilata di carri allegorici di Cento, in provincia di Ferrara.

Linea Verde 3 marzo, la storia dell’unico carnevale gemellato con quello di Rio de Janeiro

Linea Verde del 3 marzo, al via alle 12:20, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play. Il viaggio nel cuore della Pianura Padana è realizzato da Peppone Calabrese e Livio Beshir. Al loro fianco torna l’inviata Margherita Granbassi, che ha il compito di percorrere, rigorosamente a piedi, gli itinerari più belli del nostro paese.

Ampio spazio, come già accennato, è dato al carnevale. Linea Verde, infatti, mostra in che modo si svolge la rassegna Cento Carnevale d’Europa. L’evento, organizzato nelle cinque settimane tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, si svolge fra le vie più popolari della città.

Il programma ricorda che alla sfilata presenziano i carri delle cinque associazioni del Carnevale di Cento, che ha la peculiarità di essere l’unico carnevale non brasiliano ad essere gemellato con quello di Rio de Janeiro.

Le eccellenze gastronomiche

A Linea Verde, Peppone assaggia alcuni dei piatti tipici della zona. Il territorio di Cento, infatti, è specializzato nella preparazione del pane, del cotechino e della salama da sugo. Immancabili, poi, i tortellini, che sono preparati in diretta da un giovane cuoco.

Beshir, nel frattempo, si concentra sull’agricoltura, una delle attività più praticate in Emilia. A tal proposito, il padrone di casa visita i campi della Pianura Padana e incontra collezionisti di trattori. Inoltre, conosce alcuni allevatori di alpaca e di suricati.

Granbassi, nel corso di Linea Verde del 3 marzo, percorre la ciclovia del Reno per raggiungere Cento. Una volta nel paese propone un focus sul Giardino del Gigante, parco artistico nato grazie all’immaginazione di una bambina. L’inviata, poi, si reca nel velodromo centese per incontrare il ciclista Niccolò Galli.

Linea Verde 3 marzo, la Pinacoteca Civica

Durante Linea Verde è intervistata una giovane allevatrice, che si prende cura di bovini e bufale utilizzando la tecnologia. È protagonista anche l’arte grazie alla Pinacoteca Civica. Nel museo sono collezionate varie opere dell’artista locale Guercino, pittore nato nel 1591 a Cento.

Per il saluto finale, Beshir, Peppone e Granbassi, a Linea Verde del 3 marzo, si ritrovano in un vecchio cascinale di pianura. Insieme a loro ci sono alcune esponenti del Club delle Fornelle, un’associazione di sole donne nata più di quarant’anni fa.