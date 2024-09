Amici, il pomeridiano del 3 marzo: tra gli ospiti Emma e Mr. Rain, assegnate nuove maglie del Serale

Domenica 3 marzo, dalle 14:00 su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici. Il talent, oramai prossimo alla fase del Serale, è condotto da Maria De Filippi. Al suo fianco ci sono i professori di canto Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e quelli di ballo Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Amici 3 marzo, continua la corsa al Serale

Ad Amici di domenica 3 marzo continua la corsa verso il Serale. Al momento, i professori hanno concesso già otto maglie. Esse sono andate a Lucia, Gaia, Dustin, Martina, Holden, Petit, Marisol e Mida.

Quelle ancora disponibili, invece, sono sette. La produzione, nelle scorse settimane, ha comunicato che, in questa stagione televisiva, i posti previsti per il Serale non possono essere più di quindici.

Durante Amici di domenica 3 marzo sono previsti degli importanti aggiornamenti legati il futuro di Nicholas. Il ballerino, nelle ultime puntate del daytime, si è spesso scontrato con il suo coach Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso di preferire Sofia, non garantendo al danzatore un posto al Serale. Il giovane non ha preso bene tali affermazioni, minacciando addirittura di lasciare il programma.

Le gare di ballo e di canto

Nella puntata del 3 marzo di Amici, come di consueto, si svolgono le gare di canto e di ballo. Per quanto riguarda la prima categoria, gli artisti sono giudicati da una commissione d’eccellenza, formata da ben tre esperti.

La prima è Emma, la cui carriera è iniziata proprio grazie ad Amici. Al suo fianco c’è il giornalista Tommaso Toma, Direttore editoriale della rivista musicale Billboard Italia. Infine, l’ultimo giudice è Max Brigante, manager musicale e noto dj speaker di Radio 105.

Nel corso di Amici, invece, la classifica di ballo è composta da Rossella Brescia. La conduttrice, tra le speaker di punta di RDS, ha iniziato la propria carriera da ballerina, lavorando dal 2001 al 2003 proprio nel cast di esperti di Saranno Famosi, trasmissione che in seguito ha cambiato nome diventando Amici.

Amici 3 marzo, gli ospiti

Infine, ad Amici del 3 marzo sono previste le esibizioni degli ospiti. A tal proposito è atteso Mr. Rain, reduce dal successo della hit Due altalene, che ha presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Di recente, inoltre, l’artista ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato Pianeta di Miller. Infine, sale sul palco la già citata Emma, che canta il successo sanremese Apnea.