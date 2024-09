Linea Verde Life, la puntata del 16 marzo: protagonista Vercelli

ùSabato 16 marzo, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Life. La trasmissione è visibile a partire dalle ore 12:25. La conduzione è di Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Linea Verde Life 16 marzo, la città di Vercelli

Linea Verde Life del 16 marzo, trasmesso anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è ambientato in Piemonte. In particolare, le due padrone di casa raggiungono il versante orientale della regione e visitano Vercelli. La città, capoluogo di provincia, conta poco più di 45 mila abitanti.

Ampio spazio, a Linea Verde Life, è dato alla risicoltura. Tale attività economica è da tempo tra le più praticate nella zona. Non è un caso che Vercelli è conosciuta con il soprannome della capitale europea del riso.

Il viaggio di Isoardi e Caradonna parte nei pressi del Canale Cavour. Il canale artificiale è un’importante opera di ingegneria idraulica, che nei secoli ha permesso lo sviluppo della risicoltura.

Le ricercatrici del DISSTE

A Linea Verde Life, Elisa Isoardi si reca presso la sede del DISSTE. Con tale sigla si intende il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la Transizione ecologica dell’ateneo Upo. Qui, la conduttrice dialoga con le ricercatrici dell’ente e, tramite loro, prova a capire in che modo il microbiota può contribuire alla coltivazione sostenibile del riso del futuro. Il tutto, ovviamente, stando attenti a non alterare le proprietà nutrizionali di questo prezioso alimento.

Linea Verde Life 16 marzo, il Conservatorio della Risicoltura

Durante Linea Verde Life del 16 marzo, Monica Caradonna visita il Conservatorio della Risicoltura, sito all’interno di un’affascinante cascina di Vercelli.

La tenuta nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il legame fra il territorio e il mondo risicolo. Al suo interno vi sono numerosi spazi di grande interesse, come i laboratori del fabbro, del casaro, del sellaio, della sarta e del falegname.

Le telecamere di Linea Verde Life raggiungono il Gattile comunale, dove sono accolti i gatti malati o abbandonati. Inoltre, si parla di un’eccellenza dell’artigianato del tessile.

È proposto un focus, poi, sull’enogastronomia. Isoardi si cimenta nella preparazione della panissa alla vercellese, piatto che ha due ingredienti protagonisti, cioè il riso e i fagioli. Infine, le conduttrici realizzano un giro del gusto tra i prodotti tipici del territorio di Vercelli. Fra questi ci sono la mortadella di fegato e il lardo rosa. Inoltre, c’è il salame d’la doja, che prende il nome dal boccale in terracotta nel quale è lasciato a maturare.