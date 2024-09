Stasera in tv sabato 15 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 16 marzo 2024. Su Rai3, il programma di Federico Quaranta, Il Provinciale. Su Rete 4, il film Banana Joe, con Bud Spencer, Gianfranco Barra.

Stasera in tv sabato 16 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il quiz L’eredità Speciale. La Ghigliottina e gli altri giochi che dal 2002 ci fanno compagnia all’ora di cena sbarcano in prima serata con due puntate a tema che vedono la partecipazione di concorrenti vip. Padrone di casa, Marco Liorni che, oggi pomeriggio, affida a Gianluca Semprini la conduzione del suo talk show “ItaliaSì”.

Su Rai3, alle 21.45, Il Provinciale. Nella quinta ed ultima puntata di Federico Quaranta arriva nel cuore dell’Italia, l’Umbria, per chiedersi come mai proprio qui, nel corso dei secoli, si siano consumate, a partire da San Benedetto da Norcia e San Francesco d’Assisi, le più importanti esperienze eremitiche e di vita monastica.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: …E fuori nevica! In questa commedia del 1996 di e con Vincenzo Salemme, per poter aver diritto all’eredità della madre, Stefano (Carlo Buccirosso) ed Enzo (Salemme) devono farsi carico di Cico (Nando Paone), il fratello autistico. Il compito è tutt’altro che facile.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. L’unico programma televisivo in grado di registrare quasi tutte le settimane uno share del 30% è il people show di Maria De Filippi, che questa sera si congeda dal pubblico con un’ultima puntata ricca di emozioni e di sorprese. “C’è posta per te” tornerà in onda, come sempre, a gennaio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Tra gli ospiti fissi del talk di Massimo Gramellini c’è anche lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani. Nella sua rubrica settimanale ci mostra e ci racconta dettagli inediti di luoghi affascinanti e poco noti al grande pubblico.

Su Tv8, alle 21.00, il reality 4 Ristoranti. Termoli e Campobasso in Molise hanno accolto Alessandro Borghese a caccia del migliore ristorante della zona. In lizza: Ristorante la Dimora del Gusto, Trattoria Nonna Maria, Ristorante Cian del 1976 e Ristorante Oyster Fish.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Vittorio Feltri, direttore editoriale de “Il Giornale” non risparmia i suoi spesso sagaci commenti nel programma condotto da Luca Sommi e con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, che riserva altre sorprese.

I film di questa sera sabato 16 marzo 2024

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1982, di Steno, Banana Joe, con Bud Spencer, Gianfranco Barra. Sudamerica. Il burbero Banana Joe (Bud Spencer) si dedica al commercio della frutta, che usa come merce di scambio per rifornire gli abitanti del villaggio in cui vive. Quando il boss Torsillo decide di colonizzare la zona, Joe si oppone. Ma finisce ben presto in carcere perché privo della licenza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Walt Becker, Clifford – Il grande cane rosso, con Darby Camp. Per il compleanno la piccola Emily (Darby Camp) riceve in regalo un cucciolo di cane rosso, Clifford. L’eccentrico donatore le spiega che diventerà grande in base all’amore che gli donerà. E così il giorno dopo Clifford è già gigantesco. Emily, con lo zio Casey (Jack Whitehall), deve affrontare la spinosa situazione.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2007, di David Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo. San Francisco, Anni 60. Dopo ogni delitto, un serial killer si vanta delle sue imprese, scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, lo scrittore Robert prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Su Cine34, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e Don Aiello gli affida un incarico.

Stasera in tv sabato 16 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django unchained, con Jamie Foxx. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo nero Django. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Chris Miller, Il gatto con gli stivali 3D. Dopo una rapina, l’amicizia fra il gatto con gli stivali e Humpty Dumpty si è bruscamente interrotta. Successivamente il destino li riunisce e cercheranno insieme di impadronirsi dell’Oca dalle uova d’oro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1972, di Alfred Hitchcock, Frenzy, con Jon Finch. Un maniaco sessuale terrorizza Londra strangolando le donne con una cravatta. I primi sospetti ricadono su un uomo disoccupato, ma alcuni indizi porteranno a smascherare il vero colpevole.