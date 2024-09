Linea Verde, la puntata del 17 marzo: l’Appennino reggiano

Domenica 17 marzo, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma prende il via a partire dalle ore 12:20.

Linea Verde 17 marzo, l’Appennino reggiano

Linea Verde, domenica 17 marzo, è condotto da Livio Beshir e Peppone Calabrese. Al loro fianco c’è l’inviata Margherita Granbassi. Quest’ultima ha il compito di percorrere, rigorosamente a piedi, alcuni degli itinerari più belli del nostro paese.

Nel corso di Linea Verde, le telecamere di Rai 1 si recano nella zona dell’Appennino reggiano. Tale versante è composto da cime che raggiungono un’altezza di oltre 2000 metri sopra il livello del mare. Nel viaggio lungo la catena montuosa sono mostrati gli ultimi scorci della stagione invernale.

Protagonisti dell’appuntamento sono gli allevatori e gli agricoltori. Questi, con il loro lavoro, valorizzano e proteggono giorno dopo giorno il territorio.

Livio Beshir propone un focus sulla vocazione agricola

A Linea Verde, il presentatore Livio Beshir scopre una collezione di trattori d’epoca. Tali mezzi testimoniano la vocazione agricola di questa terra. In seguito, il padrone di casa incontra alcuni allevatori di razze autoctone di maiale nero. Da questa tipologia di animale è prodotto un prosciutto crudo di grande qualità.

Inoltre, durante Linea Verde, è incontrato un allevatore che, con il lavoro e il sacrificio quotidiano, è riuscito a dar vita a uno dei più grandi allevamenti di asini presente in Europa. In seguito, Beshir raggiunge il confine nord dell’Emilia Romagna, in cui abbondano le castagne. Qui è incontrata Sara Brancaccio, pasticcera che spiega ai telespettatori di Rai 1 in che modo preparare il plumcake Mont Blanc.

Linea Verde 17 marzo, il Parmigiano Reggiano

Nel corso della puntata di Linea Verde di oggi, Peppone Calabrese racconta tutti i segreti dell’alimento simbolo di questa regione. Stiamo parlando del Parmigiano Reggiano, prodotto esportato in tutto il mondo e che da tempo vanta il marchio DOP (Denominazione Origine Protetta).

Il formaggio è realizzato grazie alla collaborazione di tanti piccoli allevatori locali, che fanno sì che i consumatori abbiano un prodotto di qualità, realizzato con latte munto esclusivamente in stalle di montagna.

Altra eccellenza regionale di cui parla Linea Verde del 17 marzo è l’aceto balsamico. Il condimento è legato in maniera indissolubile al territorio da secoli. L’appuntamento, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, termina con un approfondimento sul Parco dei Cento Laghi. L’area naturale protetta è situata nella provincia di Parma ed è visitata da Margherita Granbassi.