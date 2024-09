Domenica In, gli ospiti del 17 marzo: omaggio a Gabriella Ferri, ospiti Michele Zarrillo e Max Giusti

Domenica 17 marzo, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma, visibile in diretta a partire dalle ore 14:00, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 17 marzo, l’amore fra Simona Ventura e Giovanni Terzi

A Domenica In del 17 marzo è prevista un’intervista doppia a Simona Ventura e Giovanni Terzi. La prima conduce tutte le domeniche il rotocalco Citofonare Rai 2. Il secondo, invece, è un noto giornalista e scrittore. Con Mara Venier, i due raccontano la loro storia d’amore e svelano alcuni dettagli relativi alle nozze, annunciate di recente, durante una puntata di Ballando con le stelle. L’evento è fissato per il prossimo 6 luglio.

In seguito, nel corso di Domenica In del 17 marzo, la padrona di casa dialoga con Alessandra Mussolini. L’Europarlamentare del Partito Popolare Europeo ricostruisce la sua vita privata e la carriera nel mondo dello spettacolo. Spesso, soprattutto negli ultimi anni, ha presenziato a vari format televisivi, fra cui Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e Tale e quale show. Poche settimane fa ha pubblicato il romanzo autobiografico dal titolo Il gioco del buio.

L’omaggio a Gabriella Ferri

Durante Domenica In è in programma un lungo omaggio a Gabriella Ferri. Per celebrare i 20 anni dalla sua scomparsa è in studio in primis il figlio Seva Borzak Jr. Con lui ci sono la cantante Syria e il giornalista ed esperto di musica Pino Strabioli, che ha il ruolo di autore e regista dello spettacolo Perché non canti più.

Altro protagonista della diretta del 17 marzo di Domenica In è Max Giusti. Il conduttore, da qualche settimana, è in onda su Rai 2 nel prime time del lunedì con il format Boss in incognito. Giusti, nel faccia a faccia con Mara Venier, parla del suo nuovo spettacolo teatrale Bollicine. Nella commedia, lo showman si lascia andare a confessioni e ad aneddoti inediti sulla sua vita.

Domenica In 17 marzo, i grandi successi di Michele Zarrillo

A Domenica In del 17 marzo, infine, è dato tanto spazio alla musica. A tal proposito è accolto il cantautore Michele Zarrillo, autore di dieci album e che ha presenziato in gara al Festival di Sanremo per tredici volte. L’artista, dopo l’intervista, si esibisce in diretta con un medley dei suoi più grandi successi, tra cui Cinque giorni.

Il mondo delle sette note è rappresentato anche da Amedeo Minghi. Il cantante e compositore ha firmato grandi classici come Vattene amore, Cantare d’amore, I ricordi del cuore e Un uomo venuto da lontano. Nello show di Rai 1 canta la sua ultima canzone, dal titolo Non c’è vento stasera.