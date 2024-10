Il Borgo dei Borghi 2024 è Peccioli, in Toscana: ascolti, classifica e curiosità sul paese vincitore

Domenica 31 marzo, nel giorno della Pasqua, Peccioli è stato eletto il Borgo dei Borghi 2024. La finale della competizione, come di consueto, è andata in onda in prima serata su Rai 3 con uno speciale del Kilimangiaro.

Borgo dei Borghi 2024 Peccioli, le curiosità sul comune vincitore

Peccioli ha ricevuto il riconoscimento come Borgo dei Borghi 2024 grazie al voto degli iscritti alla piattaforma gratuita di Rai Play. Il pubblico, infatti, ha avuto varie settimane per eleggere il paese vincitore fra i venti candidati, uno per ogni regione italiana.

Peccioli, piccolo centro che conta poco meno di 5 mila abitanti, è situato in Toscana, nella provincia di Pisa. Posto sulla collina della Valle dell’Era, per via della sua posizione strategica è abitato sin dall’epoca del Neolitico. Nel corso dei decenni, Peccioli è stato protagonista attivo di alcune delle fasi storiche più importanti d’Italia, come la guerra fra guelfi e ghibellini e l’occupazione nazifascista.

Nonostante le piccole dimensioni, il Borgo dei borghi 2024 è ricco monumenti ed attrazioni culturali e naturali. Fra i più noti ci sono il Parco Preistorico, dove è possibile osservare le repliche di decine di dinosauri in dimensione reale, e il Museo Archeologico.

La classifica finale e le altre cittadine in gara

Come detto, nella finale del Borgo dei Borghi 2024 hanno presenziato venti finalisti. Essi sono stati visitati da Camila Raznovich, conduttrice di Kilimangiaro che, nelle varie puntate domenicali, ha realizzato reportage e approfondimenti sui paesi candidati. A votare i comuni, oltre al pubblico a casa, è stata una giuria composta dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico Pierluigi Odifreddi.

Questa è la classifica finale del Borgo dei Borghi 2024, che ha eletto come paese vincitore Peccioli.

Peccioli (Toscana); Badolato (Calabria); Grazie (Lombardia); Isola del Liri (Lazio); Montesano sulla Marcellana (Campania); Leporano (Puglia); Maratea (Basilicata); Arbatax (Sardegna); Castelvetrano di Modena (Emilia Romagna); Naro (Sicilia); Muggia (Friuli Venezia Giulia); Guarene (Piemonte); Celle Ligure (Liguria); Petacciato (Molise); Torreglia (Veneto); Genga (Marche); Crecchio (Abruzzo); Stroncone (Umbria); Fontainemore (Valle d’Aosta); Caldes (Trentino Alto Adige).

Borgo dei Borghi 2024 Peccioli, gli ascolti

Il trionfo di Peccioli nella finale 2024 del Borgo dei Borghi ha ottenuto ottimi ascolti. La trasmissione, in onda nel prime time di Rai 3, ha convinto poco meno di un milione e mezzo di telespettatori, per una share dell’8,47%. Dato, questo, che ha permesso alla rete di essere la terza più vista della serata, dietro solo alle ammiraglie Rai 1 e Canale 5.