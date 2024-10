Stasera in tv lunedì 1 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 1 aprile 2024. Su Rai2, il comedy show con Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Su Canale 5, il film Marry Me – Sposami, con Jennifer Lopez.

Stasera in tv lunedì 1 aprile 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la nuova edizione del comedy show Stasera tutto è possibile. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, Stefano De Martino dà il via alla decima edizione dello show in cui comici, attori e altri personaggi dello spettacolo si cimentano in prove di abilità con un solo obiettivo: divertirsi e divertire. Con lui ritroviamo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona punta la telecamera sull’obesità in Italia e nel mondo. Una vera emergenza che aumenta i rischi per la salute, l’incidenza delle malattie cardiovascolari e il diabete. Basteranno i nuovi farmaci danesi e americani che agiscono sull’appetito a far diminuire il numero degli obes05.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Quello relativo alla quotazione del titolo Tim, scesa a marzo di oltre il 20%, è uno dei tanti dossier aperti sul tavolo di Giorgia Meloni. Da sempre attento all’economia, Nicola Porro segue la situazione, pronto ad approfondirla nel programma che apre, ogni lunedì, la settimana dei talk di Rete 4.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina “Peste”, con Kasia Smutniak, Matthew McNulty. Livia torna a Roma. La città è afflitta dall’epidemia di peste e Gaio si ammala gravemente e Antigone si adopera per curarlo: la questione di chi gli succederà si fa pressante.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Dopo il lungo tour asiatico, Francesco Panella è rientrato in Europa e si trova a Valencia in Spagna per scovare i migliori ristoranti italiani del luogo. Come sempre, può contare sulla collaborazione di tre connazionali che vivono lì.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper. Sandra Lee, laureatasi in Medicina e specializzata in dermatologia, segue i pazienti in una clinica in Inland Empire ad Upland, California. Tra questi c’è Tyler che ha la pelle delle mani così rovinata da essere al limite della sopportazione.

I film di questa sera lunedì 1 aprile 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2021, di Christophe Barratier, Volami via, con Victor Belmondo. Thomas (Victor Belmondo), figlio di un medico, ha quasi 30 anni ma è rimasto un viziato scansafatiche. Il padre, determinato a responsabilizzarlo, decide di affidargli Marcus (Yoann Eloundou), un suo paziente di 12 anni affetto da una grave forma di disabilità. Tra i due nascerà una solida amicizia.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Herman Yau, Shock Wave 2, con Andy Lau, Ni Ni. Un’organizzazione terroristica compie un attentato a Hong Kong. Sul luogo dell’esplosione viene trovato senza memoria Poon, ex artificiere che potrebbe conoscere i terroristi.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Vincenzo Alfieri, Gli uomini d’oro, con Giampaolo Morelli, Edoardo Leo. Luigi è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i suoi sogni quando il governo aumenta l’età pensionabile. Così, insieme a tre amici, decide di pianificare una rapina.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Kat Coiro, Marry Me – Sposami, con Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma. La popstar Kat Valdez (Jennifer Lopez) scopre che il fidanzato, il collega Bastian, l’ha tradita con un’assistente. Decide così di lasciarlo in diretta tv, a pochi minuti dalle nozze al Madison Square Garden di New York, e sposa per ripicca un uomo scelto a caso nella folla, il timido Charlie Gilbert (Owen Wilson).

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1994, di Jessie Nelson, Una moglie per papà, con Ray Liotta, Whoopi Goldberg. Los Angeles, Anni 50. Molly riesce a superare il dolore per la morte della mamma grazie ad una governante di colore. Anche il padre della bimba si accorgerà di lei ma…

Stasera in tv lunedì 1 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di David Yates, Animali fantastici e dove trovarli, con Eddie Redmayne. Newt Scamander arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Per sbaglio, però, il carico finisce nelle mani di un pasticciere che le libera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2016, di Paul Greengrass, Jason Bourne, con Matt Damon, Tommy Lee Jones. Dopo essersi vendicato e aver scoperto la sua vera identità, Jason sembra aver trovato pace. Ma l’attivazione di un nuovo programma lo costringerà a ritornare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Jodie Foster, Money Monster – L’altra faccia del denaro, con George Clooney. Lee Gates è il conduttore di uno show tv sul mondo della finanza, dove consiglia investimenti al pubblico. Un giorno, però, un giovane entra nello studio e lo prende in ostaggio.