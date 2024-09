Eden Un pianeta da salvare, la puntata del 21 giugno: Colò in Campania e Liguria, Mr. Nat in Irlanda

Venerdì 21 giugno, su La7, è in onda la prima puntata della quinta edizione di Eden Un pianeta da salvare. Al timone del programma, come sempre, c’è Licia Colò. Con lei è atteso Mr. Nat, chiamato ad effettuare una serie di reportage dai paesi in giro per il mondo.

Eden Un pianeta da salvare 21 giugno, il Parco Nazionale del Vesuvio

Nel corso di Eden Un pianeta da salvare di oggi, 21 giugno, Licia Colò raggiunge la regione Campania. Qui si concentra, in primis, sulle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, un vero e proprio scrigno di biodiversità. All’interno dell’ente, infatti, sono custodite decine di specie animali e vegetali, oltre ad importanti resti archeologici e paleontologici.

Con l’occasione, mediante l’aiuto di esperti vulcanologi, la padrona di casa raggiunge la sommità del vulcano, raccontandone la ricca storia. Esso è l’unico vulcano attivo dell’Europa continentale. Al momento, si trova in stato di quiescenza: l’ultima eruzione, infatti, è avvenuta nel 1944.

In seguito, durante Eden Un pianeta da salvare di oggi, Licia Colò incontra Italo Giulivo, Direttore Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania. Con lui è approfondito il fenomeno del bradisismo, che continua ad interessare e preoccupare l’intera area dei Campi Flegrei.

La Liguria e l’intervista a Giovanni Storti

Nel corso del primo appuntamento stagionale di Eden, la conduttrice raggiunge la Liguria. Nella regione visita delle perle conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, come Santa Margherita Ligure e Portofino. Un focus, inoltre, è proposto sull’Abbazia di San Fruttuoso, monastero benedettino risalente all’anno mille. In tale luogo è conservato il Cristo subacqueo, statua in bronzo posizionata nel 1954, a 17 metri di profondità nel fondale fra Camogli e Portofino.

Ad Eden Un pianeta da salvare Colò dialoga con un altro ospite. Si tratta di Giovanni Storti, attore e comico conosciuto soprattutto per far parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. L’interprete, da tempo, è impegnato in prima persona nelle attività per difendere l’ambiente.

Eden Un pianeta da salvare 21 giugno, i reportage di Mr. Nat

In Eden Un pianeta da salvare del 21 giugno non mancano i reportage internazionali di Mr. Nat. L’inviato è in primis in Tunisia, alla scoperta delle Isole Kerkennah. Nell’arcipelago compie varie attività, fermandosi nei pressi della città di Ramla per assaggiare i famosi datteri locali. Poi si reca in Irlanda e visita la città Belfast, nel quale è ricostruita la storia del Titanic. A tal proposito è atteso un intervento del fisico Valerio Rossi Albertini, che spiega, dal punto di vista scientifico, l’affondamento dell’imbarcazione.