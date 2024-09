I casi della giovane Miss Fisher, episodi Nozze di sangue e Il misterioso caso del cane assassino: trame

Venerdì 21 giugno, su Rai 2, sono in onda gli episodi Nozze di sangue e Il misterioso caso del cane assassino de I casi della giovane Miss Fisher. La serie, appartenente al genere thriller, è trasmessa dalle 21:20.

I casi della giovane Miss Fisher Nozze di sangue, regista e dove è girata

Nozze di sangue e Il misterioso caso del cane assassino, così come tutti gli altri appuntamento della serie, sono una produzione originale di Every Cloud Production. La fiction, creata da Fiona Egger e Deb Cox, è originale dell’Australia, dove è andata in onda su Acorn TV con il titolo Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries.

La regia è di Lynn Hegarty, Jess Harris, Fiona Banks e Kevin Carlin. La sceneggiatura, invece, è a firma di Michael Miller, Deb Cox, Matt Kazacos, Felicity Packard, Trent Roberts ed Elizabeth Coleman. La serie è ambientata negli anni ’60 nei pressi di Melbourne, città nella quale si sono svolte le riprese.

I casi della giovane Miss Fisher Nozze di sangue, la trama

Nel corso di Nozze di sangue, per James si prospetta una indagine complessa. L’uomo, infatti, è costretto a lavorare per risolvere un caso di un omicidio avvenuto nella tenuta nella quale lavora suo padre e dove lui stesso è cresciuto. La vittima è un giovane bracciante. Peregrine cerca di aiutare James nell’inchiesta, ma lui si dimostra ancora molto freddo nei confronti della protagonista.

Il misterioso caso del cane assassino, la trama

Subito dopo la fine di Nozze di sangue, la serata con I casi della giovane Miss Fisher procede dalle 22:30 circa con l’episodio Il misterioso caso del cane assassino. In esso, il rapporto fra Peregrine e James è sempre più teso. I due, nonostante siano costretti a lavorare insieme, non sembrano riuscire ad andare d’accordo.

Nel frattempo, durante un’importante mostra canina che si svolge in città, una delle persone in gara perde, improvvisamente, la vita. Agli investigatori appare subito chiaro che si tratta di un omicidio. Tuttavia, ogni pista investigativa sembra indicare che il killer della donna è il suo amato (e prezioso) Collie. Infine, Birdie torna da un viaggio, ma è visibilmente turbata e sembra nascondere qualcosa.

I casi della giovane Miss Fisher Nozze di sangue, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I casi della giovane Miss Fisher, la cui seconda stagione procede oggi, venerdì 21 giugno, su Rai 2 e in streaming ed on demand su Rai Play.