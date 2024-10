Noos L’avventura della conoscenza 2024, la prima puntata con Russell Crowe

Giovedì 27 giugno, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024. Il format è trasmesso dalle 21:20. La conduzione è di Alberto Angela. La nuova edizione del programma è prodotta da Rai Cultura. Sette, al momento, le puntate previste.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 prima puntata, la vita a Pompei

Il debutto di Noos L’avventura della conoscenza 2024 ha come protagonista Pompei. In ogni puntata, infatti, Angela incontra Gabriel Zuchtriegel. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, che spiega in che modo i pompeiani vivevano prima della disastrosa eruzione del Vesuvio.

In seguito, è proposto un focus sul semaglutide. Il farmaco, nato per curare il diabete, è sperimentato anche per far perdere peso a chi soffre di obesità. I professori Silvio Buscemi e Silvio Garattini analizzano i risultati di tale sperimentazione.

L’uomo sulla Luna con Samantha Cristoforetti

La prima puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024 affronta il tema dell’Intelligenza Artificiale. Tale strumento ha aiutato i papirologi a decifrare uno dei rotoli carbonizzati di Ercolano. Ciò ha permesso di rivelare un testo perduto della filosofia epicurea.

Nello studio immersivo di Noos c’è Samantha Cristoforetti. L’astronauta parla dei preparativi in corso per riportare l’essere umano sulla Luna. L’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri, invece, aiuta il pubblico a capire il mondo mediante la geopolitica. Il filosofo della biologia Telmo Pievani approfondisce le tappe dell’evoluzione umana.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 prima puntata, torna Paola Cortellesi

A Noos L’avventura della conoscenza 2024, la nutrizionista Elisabetta Bernardi dà una buona notizia sulla pasta. Lo scrittore Carlo Lucarelli propone al pubblico nuovi racconti. Emmanuele Jannini analizza le mille sfumature della sessualità. Torna Massimo Polidoro, psicologo e co-fondatore del Cicap, organizzazione che indaga i fenomeni misteriosi ed insoliti. A lui spetta il compito di spiegare in che modo evitare le trappole della disinformazione

. Giuliana Galati e Ruggero Rollini propongono nuovi esperimenti di fisica e chimica. Edwige Pezzulli, in seguito, mostra stupefacenti immagini dell’universo. Gradito ritorno per la nuova edizione di Noos è quello di Paola Cortellesi. L’attrice, come già fatto l’anno scorso, presta la sua voce al personaggio di animazione che racconta la storia dell’alfabeto.

Nella prima puntata di Noos L’avventura della conoscenza, in onda il 27 giugno su Rai 1, è presente come ospite Russell Crowe. L’attore è celebre soprattutto per aver dato il volto a Maximus nel film il Gladiatore. Crowe interviene dal Colosseo, luogo simbolo noto in tutto il mondo. Da qui, parla del suo rapporto con Roma, in un viaggio che spazia dalla cultura al cinema.