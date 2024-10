Linea Verde Estate, la puntata del 30 giugno: l’Alta Murgia

Domenica 30 giugno, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma, come al solito, è proposto dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle 12:20 circa.

Linea Verde Estate 30 giugno, l’Alta Murgia

Al centro del racconto di Linea Verde Estate del 30 giugno c’è la Puglia. In particolare, i conduttori Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli si concentrano sul territorio denominato Alta Murgia. Un luogo, questo, decisamente affascinante, nel quale le bellezze naturali si mischiano a quelle culturali, creando degli scenari unici e mozzafiato.

Il viaggio di Linea Verde Estate di oggi parte dalla città di Trani. Il comune, che conta poco meno di 55 mila abitanti, è presentato da una guida d’eccezione. Stiamo parlando della cantante locale Serena Brancale, in gara fra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2015 e che ha presenziato in vari format tv, fra cui Bar Stella e Radio 2 Social Club.

Il Castello Svevo

L’itinerario di Rafanelli a Trani, durante Linea Verde Estate, la porta all’interno delle mura del Castello Svevo. Tale edificio, oggi una della principali attrazioni della zona, è stato edificato per volontà di Federico II, che per tutta la durata della sua vita ha amato profondamente l’Alta Murgia. In seguito, la conduttrice sale a bordo di un veliero, con il quale raggiunge la Baia dei pescatori di Trani. Tale territorio è custode di un’antica leggenda legata al Monastero di Santa Maria di Colonna.

Peppone, a Linea Verde Estate, si reca a Ruvo di Puglia, dove trova ospitalità all’interno di una tenuta. Qui dominano i boschi, le distese di pascoli e i campi coltivati, in mezzo ai quali è presente un allevamento di maiali neri. Ad Andria incontra alcuni produttori di una particolare tipologia di mozzarella, poi sono intervistati due fratelli che hanno deciso di cambiare vita ed aprire un’azienda agricola, nella quale coltivano frutta e varie tipologie di piante officinali.

Linea Verde Estate 30 giugno, la tradizione enogastronomica

Durante Linea Verde Estate del 30 giugno, i due padroni di casa viaggiano alla scoperta delle tradizioni gastronomiche locali. Ad Andria si scopre la ricetta dei celebri confetti prodotti con le prelibate mandorle pugliesi. A Barletta, invece, è intervistato un sommelier dell’olio, che ha creato un curioso abbinamento tra il gelato e l’olio d’oliva. Dopo un rapido passaggio nei pressi della statua di Eraclio, sempre a Barletta è proposto un focus sulla focaccia barlettana. Infine, per il gran finale sul lungomare di Trani, c’è uno chef che ha ideato un panino a base di pesce crudo e cotto.