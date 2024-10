Melaverde, la puntata del 30 giugno: la coltivazione della Camelia e la Val Brembana

Domenica 30 giugno, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma, come di consueto, è visibile dalle 11:50 circa. A precedere la puntata c’è Le Storie di Melaverde. Il format, al via alle 11:00, ripropone alcuni dei migliori servizi trasmessi gli anni scorsi.

Melaverde 30 giugno, la produzione del tè italiano

Al timone di Melaverde, anche domenica 30 giugno, c’è la consueta coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. Come al solito, è possibile seguire il programma, tra i più longevi del Biscione, in diretta streaming e on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è la piattaforma Mediaset Infinity.

Durante Melaverde del 30 giugno è possibile assistere, in prima persona, alla produzione del tè italiano. L’alimento, nel nostro paese, deriva dalla camelia, pianta originaria dell’Asia e che si chiama in questo modo per omaggiare il missionario gesuita che, per primo, l’ha importata dal Giappone in Europa.

Tutte le curiosità sul tè

Fino a qualche anno fa, l’idea di coltivare la camelia nel nostro paese era impensabile. In seguito, una famiglia che da tempo si occupa di vivaismo ha avuto l’intuizione di piantare tale tipologia di arbusto. Esso è importante non tanto per il bellissimo fiore, ma per le foglie, la cui lavorazione permette di ottenere il tè, ovvero la seconda bevanda più diffusa al mondo dopo l’acqua.

Con l’occasione, a Melaverde del 30 giugno, Hidding e Venuto scoprono tutte le curiosità di tale alimento. Le telecamere del format, infatti, riprendono tutto il processo produttivo, dalla coltivazione alla raccolta, fino alla lavorazione finale. Inoltre, con degli esperti, sono spiegate le differenze presenti fra le varie tipologie di tè, con un focus proposto su quello nero, bianco e verde.

Melaverde 30 giugno, la Val Brembana

Il racconto di Melaverde del 30 giugno procede nella Val Brembana. Da qui, realizzano un racconto incentrato completamente sulla montagna, facendo conoscere le tradizioni e le storie legate a tale territorio.

Sono tre i protagonisti incontrati in tale territorio. In primis ci sono Mattia e Giulia, che partendo dalla gestione di un rifugio sulle piste di sci hanno pensato di acquistare un rifugio di alta montagna. I due hanno scelto questo luogo incontaminato per far crescere il loro primo figlio.

Hidding e Venuto, a Melaverde di oggi, parlano con Flavio. Ex ristoratore, oggi gestisce un orto botanico, nel quale accoglie visitatori e scolaresche per far conoscere le essenze di montagna, la biodiversità e il rispetto ambientale. Infine, scendendo a valle, è raggiunto un agriturismo che sorge in un terreno che rischiava di diventare un’area industriale.