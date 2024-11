Camper e Camper in viaggio, la settimana dal 5 al 9 agosto: Peppone al posto di Masi

Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. I due format sono proposti dalla rete ammiraglia della TV di Stato a partire dalle ore 11:30 e 12:00 circa.

Camper 5 9 agosto, arriva Peppone Calabrese

Nella settimana dal 5 al 9 agosto di Camper c’è una grande novità. Il conduttore Marcello Masi, al timone della trasmissione fino allo scorso venerdì, lascia il posto a Peppone Calabrese. Quest’ultimo, oramai, è uno dei volti di punta della rete ammiraglia della TV di Stato, dove conduce sia la versione invernale che quella estiva di Linea Verde.

Nonostante il nuovo conduttore, non cambia il meccanismo di funzionamento di Camper. In ogni puntata, mediante la presenza di inviati, è raccontata l’estate italiana. Ad arricchire la narrazione vi sono vari ospiti, che si alternano in studio. Fra gli altri, nella settimana dal 4 al 9 agosto c’è il compositore e cantautore Mario Lavezzi.

Camper 5 9 agosto, dove sono gli inviati

Nella settimana dal 5 al 9 agosto di Camper c’è Marco Di Buono, che ha il compito di analizzare le tradizioni gastronomiche del Piemonte, della Lombardia e del Lazio. Lorenzo Branchetti, invece, visita alcuni borghi: in Toscana è a Livorno Vecchia, dalla Sardegna si gode le bellezze di Bosa e in Emilia Romagna approfondisce la conoscenza di Fiumalbo e Pievepelago.

Elisa Silvestrin, a sua volta, viaggia in alcune regioni per vivere le spiagge più belle, da Chia in Sardegna fino alla Marina di Ragusa, in Sicilia. In seguito si sposta più a nord, nell’Isola Verde nella Laguna di Venezia. Francesco Gasparri percorre, rigorosamente a piedi, alcuni itinerari delle Marche e della Basilicata. Valentina Caruso è prima in Molise, poi in Campania. Infine, con Annalisa Baldi è proposto un focus sulle feste popolari dell’Isola di Ponza, di Cisternino in Puglia e di Villastellone in Piemonte.

Dove sono Tinto e Lorella Boccia

Dal 5 al 9 agosto, le varie puntate di Camper sono precedute da Camper in viaggio. Tale format è guidato da Tinto e da Lorella Boccia, affiancati da Umberto Broccoli. I tre, questa settimana, sono in Valle d’Itria, in Puglia. In particolare, è dato ampio spazio a due simboli regionali, ovvero le piante d’ulivo e i trulli. I padroni di casa visitano il centro di Ostuni, conosciuta come la città bianca in quanto le case, tradizionalmente, hanno tale colorazione con lo scopo di allontanare le malattie. Dopo delle rapide visite a Cisternino e ad Alberobello, i conduttori arrivano a Fasano, in un luogo dove vivono animali provenienti da ogni parte del mondo.