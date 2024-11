Camper in viaggio e Camper, le puntate dal 29 luglio al 2 agosto: le Marche e la Calabria

Da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. Entrambi i format sono trasmessi su Rai 1. Il primo, in particolare, parte alle 11:30, mentre il secondo è fruibile dalle 12:00 circa.

Camper in viaggio 29 luglio 2 agosto, le Marche

Camper in viaggio, nella nuova settimana di programmazione tv, è condotto dalla coppia composta da Tinto e da Lorella Boccia. In loro compagnia c’è Umberto Broccoli, storico e grande conoscitore della televisione. A lui è affidato il compito di assegnare, ai padroni di casa, una serie di sfide. Con esse, il pubblico a casa ha la possibilità di approfondire la conoscenza del territorio visitato.

La protagonista di Camper in viaggio è la regione Marche. La prima parte della settimana è dedicata alla Riviera del Conero, porzione di territorio contraddistinta per i tanti borghi costieri presenti, come Numana, Sirolo e Portonovo. Mentre Boccia è nella Spiaggia delle Due Sorelle, Tinto segue il lavoro dei pescatori locali e racconta il lavoro quotidiano dello chef stellato Moreno Cedroni.

Camper in viaggio 29 luglio 2 agosto, la città di Senigallia

Negli appuntamenti restanti di Camper in viaggio i conduttori si fermano nella città di Senigallia per partecipare al Summer Jamboree Festival. Si tratta di una rassegna musicale molto partecipata, che attira ogni anno migliaia di appassionati. Il giovedì è approfondita la storia di Fano, dove Tinto e Boccia si sfidano nella preparazione del brodetto di pesce. Infine, il venerdì, sono raggiunte le colline marchigiane, nei territori di Cartoceto e Colli al Metauro. Con loro c’è Lucio Pompili, un cuoco oste da sempre custode delle tradizioni regionali.

La Calabria protagonista nel format di Marcello Masi

Dal 29 luglio al 2 agosto, subito dopo la fine di Camper in viaggio parte, come detto, Camper, versione in studio guidata da Marcello Masi. La protagonista, in questo caso, è la Calabria. L’inviata Monica Caradonna gusta prodotti tipici della Sila, come l’olio e il vino. Grazie a Lorenzo Branchetti sono visitati vari borghi della regione, sparsi fra le provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

Dopo una visita al mare con Elisa Silvestrin, ci si concentra sul sentiero delle Valli Cupe e sul cammino Jonio Tirreno con Francesco Gasparri. Infine, Annalisa Baldi dà spazio alla cultura, presenziano al Magna Grecia Film Festival e al Premio Letterario di Caccuri. Come di consueto, in studio ci sono vari ospiti, intervistati da Marcello Masi. Fra loro attesi i comici Giobbe Covatta e Valerio Lundini.