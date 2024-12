Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer docufilm su Sky Documentaries: trama e cast

Giovedì 5 settembre, Sky Documentaries, rete visibile sul canale 120 di Sky, propone in prima serata il docufilm Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer. La produzione ricostruisce gli ultimi giorni di vita del segretario del Partito Comunista Italiano.

Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer, regista e dove è girata

Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer è una produzione originale delle società Echivisivi, Solaria Film e Salice Production. Esse hanno lavorato in collaborazione con AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) e Sky Documentaries. Il progetto ha avuto il contributo del Ministero della Cultura-Direzione generale cinema ed audiovisivo. Inoltre, è da segnalare il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission.

I produttori esecutivi del docufilm sono Giuseppe Cassaro, Emanuele Nespeca, Cosetta Lagani e Samuele Rossi. Quest’ultimo, inoltre, ha curato la regia e la sceneggiatura, che ha scritto insieme a Lorenzo Bagnatori. La pellicola ha una durata di 75 minuti e contiene preziose immagini di archivio. Esse sono state ricercate da Giuseppe Cassaro.

Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer, la trama

Prima della fine ricostruisce, con minuziosa attenzione, gli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer. Il 7 giugno del 1984, in vista delle imminenti Elezioni Europee, il segretario generale del PCI è in Piazza della Frutta a Padova. Qui si è recato per svolgere un comizio.

Durante il discorso, entrato poi nella storia, accusa un ictus. La sua sofferenza è evidente. Diventa pallido in viso ed ha difficoltà nel pronunciare le parole. Il pubblico presente lo invita ad interrompere il discorso, ma lui, con determinazione, lo porta a termine. Poco dopo, una volta tornato in hotel, entra in uno stato di coma irreversibile.

Spoiler finale

Berlinguer, come racconta la produzione, è trasferito in condizioni gravissime in ospedale, dove riceve la visita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Una vasta folla si concentra all’esterno della struttura sanitaria fino all’11 giugno. Nel primo pomeriggio, è comunicata la notizia del decesso di Enrico Berlinguer. Due giorni più tardi, a Roma, si svolgono i funerali, ai quali partecipano più di un milione di persone, avversari politici compresi.

Prima della fine Gli ultimi giorni di Berlinguer, un testamento morale ancora oggi attuale

Prima della fine si concentra sul testamento morale che ha lasciato Berlinguer. Un politico, ma ancora prima un uomo, che ha dato priorità ai temi legati all’ambiente, ai giovani e alla pace, anticipando, di fatto, i principali argomenti attuali. Un racconto, quello della vita di Berlinguer, che evidenzia come sia stato molto amato dai sostenitori e rispettato dagli avversari politici.