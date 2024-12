Noos L’avventura della conoscenza, l’ultima puntata fra cambiamenti climatici e l’Appia Antica

Giovedì 5 settembre termina un’edizione decisamente complicata di Noos L’avventura della conoscenza, la cui ultima puntata parte dalle 21:20. Come di consueto, il format è visibile su Rai 1 ed è condotto da Alberto Angela.

Noos L’avventura della conoscenza ultima puntata, il cambiamento climatico

A Noos L’avventura della conoscenza di oggi, si fa il punto sul tema del cambiamento climatico. Un fenomeno, questo, che oramai sta trasformando in modo molto pericoloso il nostro pianeta. Angela prova a capire quali sono gli scenari attualmente in corso in Italia. Inoltre, ci si interroga sulle azioni messe in atto per adeguarsi ad un territorio che è sempre più caldo.

In seguito, durante l’ultima puntata della trasmissione, ci si reca a Cesena. Nella città è presente uno dei trauma center più attrezzati del nostro paese. Gli operatori sono in grado di stabilizzare le condizioni del paziente entro un’ora dall’incidente. In seguito, è analizzata l’operazione inerente l’inserimento di microchip nel cervello umano. Un’ipotesi fino a poco tempo fa fantascientifica ma che, presto, potrebbe divenire realtà.

A Noos L’avventura della conoscenza, poi, è percorsa l’Appia Antica. È una delle strade più antiche ed affascinanti d’Europa, entrata da poco nell’elenco dei siti dichiarati patrimonio dell’umanità UNESCO. Infine, spazio alle conseguenze che il riscaldamento globale ha sul permafrost. Con tale nome si intende lo strato di terreno permanentemente ghiacciato dai tempi dell’ultima glaciazione. Esso, ultimamente, si sta riducendo, portando alla luce antichissimi resti di animali estinti.

Gli ospiti

Vari gli esperti presenti nell’ultima puntata di Noos. La nutrizionista Elisabetta Bernardi svela i segreti delle diete degli sportivi. Samantha Cristoforetti spiega i prossimi obiettivi dell’esplorazione umana dello spazio, dalla Luna a Marte. Dario Fabbri parla dell’India. Esso è un paese enorme, con tante potenzialità. Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, racconta dove andavano in vacanza gli antichi romani. Emmanuele Jannini affronta il tema del sesso nella terza età.

Con lo scrittore Carlo Lucarelli si parla di uno dei casi irrisolti più noti d’Europa. Si tratta della vicenda della donna di Isdal, in Norvegia. Massimo Polidoro del CICAP propone un focus sull’emozione del disgusto. Tornano, come sempre, i giovani divulgatori Edwige Pezzulli, Luca Perri, Giuliana Galati e Ruggero Gollini.

Noos L’avventura della conoscenza ultima puntata, gli ascolti

Con la puntata odierna, dunque, termina Noos L’avventura della conoscenza 2024. Un’edizione, questa, complessa dal punto di vista degli ascolti. Il programma ha esordito lo scorso giugno. A luglio è stato bloccato dalla Rai, in quanto veniva superato, ogni settimana, dalla concorrenza di Temptation Island. L’edizione è riniziata il 22 agosto scorso. L’appuntamento visibile in tale giornata ha segnato il record negativo di sempre per il format, avendo convinto solamente 1,4 milioni di telespettatori. Ad oggi, le puntate hanno intrattenuto 1,8 milioni di persone di media, per una share del 12,8%. Lo scorso anno, il programma aveva tenuto compagnia a 2,1 milioni di italiani, per una share del 15,6%.