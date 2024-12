Porta a Porta e Cinque Minuti 2024, la conferenza stampa: Vespa invita Renzi e Conte ad un confronto

Lunedì 9 settembre, la Rai ha presentato in conferenza stampa le edizioni 2024 di Porta a Porta e Cinque Minuti. Entrambe le trasmissioni sono condotte da Bruno Vespa e debuttano, rispettivamente dalle 20:30 e in seconda serata, martedì 10 settembre. All’incontro, che parte alle 12:30, partecipa il Direttore Approfondimento Paolo Corsini.

Porta a Porta Cinque Minuti 2024, inizia la conferenza stampa

La conferenza stampa di Porta a Porta e Cinque Minuti 2024 inizia con le parole del Direttore Paolo Corsini: “Per me è un piacere ed onore poter lavorare con Bruno Vespa e con la sua squadra. Porta a Porta è iniziato nel ’96, nato in uno dei momenti più caldi per la politica italiana. Si tratta del talk per eccellenza, che ha riavvicinato le persone alla politica. Ha rinnovato il linguaggio politico. Cinque Minuti, invece, giunge alla terza edizione e si riconfermato un grande successo. Entrambi i programmi sono degli esempi del servizio pubblico”.

Bruno Vespa prende la parola: “All’inizio eravamo soli e quest’anno giungiamo alla trentesima edizione. Oggi ci sono tantissimi talk show. Cinque Minuti era un esperimento, ma l’anno scorso ha fatto ottimi ascolti. Diverso è il discorso di Porta a Porta, che l’anno scorso è stato penalizzato dal traino. Per questo, ho pensato di rinnovare il programma per sottrazione. Sostituiamo il tavolo con delle poltroncine. Avremo meno ospiti ma più importanti, con grafiche rinnovate e led più grandi, che sono fondamentali nel racconto. Andiamo in onda in un’orario in cui già tutti hanno dato le notizie, quindi il nostro compito sarà quello di approfondire. Anche Cinque Minuti avrà delle modifiche nella scenografia“.

Nella conferenza stampa di Porta a Porta e Cinque Minuti 2024, il conduttore prosegue: “Per ciò che riguarda gli ospiti, spero di avere la Premier Giorgia Meloni non appena avrà qualche aggiornamento importante da darci, magari sulla nomina di Fitto. Domani apriremo con Giovanni Costantino, Amministratore delegato di Italian Sea Group, per capire ciò che è successo alla Bayesian. Avremo, in settimana, Stefano De Martino ed un omaggio a Mike Bongiorno con la moglie Daniela. Confermiamo il nostro voler essere pluralisti“.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Porta a Porta e Cinque Minuti 2024 va avanti con le domande dei giornalisti. Bruno Vespa: “Mi sarebbe piaciuto intervistare il Ministro Sangiuliano, non ho capito le critiche al TG1. Intervistare la Boccia? Non è un mio desiderio, non voglio essere un suo strumento”. Sullo stallo nella nomina dei vertici Rai, Bruno Vespa chiarisce: “Ho lavorato per oltre trenta Amministratori delegati, per noi non è un problema. Spero possa cambiare la legge sulla par condicio, perché è una vergogna dover contare i singoli secondi degli interventi durante le campagne elettorali. Ai giovani dico: siate pazienti, garbatamente sfrontati e non abbiate paura di niente”.

Vespa poi ammette: “Invito ufficialmente Renzi e Conte ad un confronto“. Interrogato sul tema del traino chiarisce: “Sono un uomo dell’azienda, non chiedo nulla ai vertici. Il gioco dei palinsesti è perverso, ma meraviglioso. L’auspicio è che in prima serata ci siano film migliori… Puntate speciali, in trasferta o in prima serata? Dipende da ciò che succede, per adesso abbiamo in programma uno speciale sulle Elezioni Americane”.

La conferenza stampa di Porta a Porta e Cinque Minuti 2024 prosegue con altre riflessioni di Bruno Vespa: “La politica non attira più, continua ad andare molto bene la cronaca. La nostra caratteristica è sempre stata quella di far parlare tutti, facendo attenzione a non scambiare la tranquillità in noia. In passato qualche volta mi sono distratto, starò attento per evitare che possa accadere di nuovo”. Termina qui l’incontro.