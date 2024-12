La Promessa, le trame dal 9 al 13 settembre

Da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, Canale 5 propone nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile dalle 15:45 e precede le puntate di Pomeriggio Cinque.

La Promessa 9 13 settembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa del 9 settembre, Pia è una furia con Jana, colpevole di ave rivelato la vera identità del figlio a Curro. La donna, in particolare, teme che dopo tale rivelazione la sua vita sia in pericolo. Nel frattempo, all’interno della tenuta serpeggia la preoccupazione per le condizioni in cui versa Maria.

La Promessa 9 13 settembre, la trama

Durante La Promessa di martedì, Donna Pia non ha scelta: dopo ciò che è accaduto, non può far altro che ufficializzare Vera come nuova dipendente della tenuta. Inevitabilmente, tutto ciò crea ampio malumore fra gli altri lavoratori della Promessa, che non accolgono nel migliore dei modi l’ultima arrivata.

Nel corso della puntata visibile sulla rete ammiraglia del Biscione il mercoledì, arriva finalmente una buona notizia per Maria. Quest’ultima, infatti, è ritrovata ancora in vita all’interno della grotta che ha ricordato Alonso. Intanto, sale la tensione fra Donna Pia e Lope, con la prima che è infuriata a causa dell’introduzione di Vera, che ora si spaccia per una cameriera.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana de La Promessa va avanti, rigorosamente su Canale 5, il giovedì. Leonor, dopo tante riflessioni, comunica alla propria famiglia di aver deciso di voler abbandonare la Spagna e di trasferirsi negli Stati Uniti, con la speranza di lavorare in una rivista di moda. Alonso e Cruz non sembrano essere d’accordo con le volontà della ragazza. Infine, il venerdì, Donna Pia e Don Romulo accettano che Vera rimanga alla tenuta a condizione che nessuno venga a sapere il perché la ragazza sia arrivata alla Promessa.

La Promessa 9 13 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity.