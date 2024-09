Linea Verde, la puntata del 22 settembre: il Palio della Stella, alle porte di Roma

Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Livio Beshir, domenica 22 settembre, sono al timone di un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma, la cui nuova edizione è partita sette giorni fa, è trasmesso su Rai 1 dalle 12:25 circa.

Linea Verde 22 settembre, il Palio della Stella

Linea Verde di domenica 22 settembre è ambientato nel Lazio. In particolare, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato sono alle porte della capitale Roma, nelle campagne di Parco di Veio. Qui c’è la cittadina Sacrofano, che conta poco meno di 8 mila abitanti. Tutti, all’arrivo della trasmissione di Rai 1, sono in fermento. A breve, infatti, si svolge il sempre tanto atteso Palio della Stella.

Con tale nome si intende la rievocazione storica medievale, organizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura. Si svolge ogni anno nei primi giorni di settembre ed è una sfida tra cavalieri, che è nata dalla passione comune per i cavalli e, più in generale, per il mondo dell’equitazione.

I padroni di casa, a Linea Verde di oggi, raccontano la storia della manifestazione, che si basa su un’antica leggenda risalente addirittura ai tempi delle Crociate.

Livio Beshir percorre le antiche vie

A Linea Verde del 22 settembre, Peppone Calabrese segue i preparativi per la festa. Inoltre, incontra gli abitanti locali e degusta alcune delle pietanze tipiche della tradizione culinaria locale.

Livio Beshir, invece, parte da Soriano nel Cimino e, in sella ad un cavallo, arriva fino a Sacrofano. Per compiere tale tragitto percorre le antiche vie, dalla Cassia alla Via Francigena. A Soriano nel Cimino propone un focus sui castagneti secolari che rendono unico il paesaggio. Il suo viaggio lo porta a Palazzo Chigi Albani, edificio del 1500 che custodisce tesori culturali preziosi.

Linea Verde 22 settembre, la foresta del Monte Cimino

A Linea Verde di oggi, domenica 22 settembre, l’inviata Margherita Granbassi visita la foresta del Monte Cimino, luogo Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Dopo aver attraversato Caprarola, i padroni di casa raggiungono il Lago di Vico ed assistono alla raccolta della nocciola di Tuscia.

Atteso un contributo dello storico d’arte Costantino D’Orazio. L’esperto illustra i segreti della chiesa di Sant’Eusebio, la più antica della Via Francigena. Livio Beshir, a Sutri, assaggia lo speciale fagiolo locale, fra i prodotti d’eccellenza della zona. Infine, Peppone intervista i cavalieri del Palio della Stella e si concentra sulla storia di Carmelo. Quest’ultimo è un fantino che, dopo anni, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare in pista.