Ospiti in tv domenica 22 settembre: chi c’è a Domenica In, Da noi a ruota libera e Citofonare Rai 2

Domenica 22 settembre, sulle varie reti della Rai, sono in onda numerosi programmi tv di interviste ad ospiti. In particolare, su Rai 1, è prevista la seconda puntata dell’edizione di Domenica In, durante la quale è in programma un faccia a faccia con Stefano Tacconi.

Domenica 22 settembre ospiti in tv, le interviste di Mara Venier

A Domenica In del 22 settembre, Mara Venier accoglie, come ospite, l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale. Dopo la grave ischemia avuta nel 2022, le condizioni di Tacconi sono in continuo miglioramento. Con lui, in studio a partire dalle ore 14:00, ci sono la moglie Laura e il figlio Andrea. Prevista una pagina comica con protagonista Enrico Brignano, che il prossimo 8 ottobre debutterà al Teatro Sistina di Roma con lo spettacolo I 7 Re di Roma.

In scaletta un faccia a faccia con Marco Masini, cantautore che ha da poco compiuto 60 anni. L’artista, oltre a ripercorrere i suoi grandi successi, esegue la sua ultima canzone, intitolata Allora ciao. Per la pagina dedicata all’attualità c’è Claudia Ciampa. Assistita dal legale Gian Ettore Gassani, da settimane chiede di poter riabbracciare il figlio di sette mesi. Il piccolo è stato sottratto dal padre, cittadino statunitense che fatto ritorno negli USA con il piccolo.

Infine, a Domenica In del 22 settembre c’è un talk con tanti ospiti dedicato a Sophia Loren. In tale spazio ci sono Alessandra Mussolini, Silvana Giacobini, Giancarlo Giannini ed Eleonora Brown, che ha affiancato Loren nel film La ciociara.

Francesca Fialdini con Stefano Fresi ed Emma D’Aquino

Al termina di Domenica In, dalle 17:20 su Rai 1, torna Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Il format, il 22 settembre, dà spazio a vari ospiti, a partire dall’attore Stefano Fresi. L’interprete è il protagonista della fiction Kostas, trasmessa nel prime time della rete ammiraglia il giovedì. C’è Emma D’Aquino, che da sabato 14 è la padrona di casa della novità Sabato in Diretta. Coinvolti Nek e Francesco Renga, che dopo aver gareggiato al Festival di Sanremo sono impegnati in una tournée teatrale. Ci sono anche Michele Argentieri, volontario impegnato in un rifugio per disabili e gatti, e Nonna Silvi, seguita da milioni di persone sui social.

Domenica 22 settembre ospiti in tv, le altre reti Rai

Per ciò che concerne gli ospiti in tv nei format delle altre reti, a Citofonare Rai 2 del 22 settembre ci sono i Gemelli di Guidonia. Con loro il duo comico formato da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tornano, per la rubrica dedicata al gossip, Rossella Erra e Santo Pirrotta. Infine, eccezionalmente dalle 14:30 su Rai 3, c’è una nuova puntata di Rebus. Guidato da Giorgio Zanchini e Giancarlo De Cataldo, il programma accoglie il politologo Angelo Panebianco e lo storico Luciano Canfora. I due analizzano la situazione politica e sociale italiana ed internazionale.